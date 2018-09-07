Ukrayna U21 - Letonya U21 düellosu

Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu Grup 4 heyecanı devam ediyor. Ukrayna U21, 07 Eylül 2018 Cuma günü Letonya U21 takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. 8 puanlı Ukrayna U21 4. sırada bulunuyor, Letonya U21 3 puana sahip ve 5. sırada. Ukrayna U21 son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Letonya U21 son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 235 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ukrayna U21 kazanırsa 1.10, beraberlik çıkarsa 5.50, Letonya U21 sahadan galip ayrılırsa 10.00 oranını elde edecekler.

Ukrayna U21 önceki hafta Letonya U21 mücadelesinde 2-1 kazandı.

Letonya U21 ise Ukrayna U21 maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Ukrayna U21, 1 gol attı ve 3 gol yedi.

Letonya U21, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Letonya U21, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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