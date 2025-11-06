Habertürk
Habertürk
        Ülker, Türkiye Milli Paralimpik Komitesine desteğini sürdürecek - Diğer Haberleri

        Ülker, Türkiye Milli Paralimpik Komitesine desteğini sürdürecek

        Ülker, Türkiye Milli Paralimpik Komitesine desteğini 4 yıl daha uzattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 15:01 Güncelleme: 06.11.2025 - 15:01
        Ülker, TMPK'ye desteğini sürdürecek
        Ülker, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'ne (TMPK) desteğini 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nı da kapsayacak şekilde 4 yıl uzattı.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ülker, Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesinde TMPK ile başlayan işbirliğini genişletti.

        Futbol ve basketbol başta olmak üzere uzun yıllardır spora yatırım yapan, son olarak da TMPK'nin ana sponsorluğunu üstlenen şirket, desteğine Los Angeles'ta düzenlenecek turnuvayı da kapsayacak şekilde devam edecek.

        Anlaşma kapsamında şirket, Mersin'de düzenlenecek 2026 Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları'na ve Samsun'daki 2027 Dünya Bedensel Engelliler Oyunları'na (World Games) da destek verecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Kölükfakı, Paris'te düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda tüm para milli sporcuların elde ettiği başarılarla ilham kaynağı olduğunu belirtti.

        Paris yolculuklarında sporcuların hikayelerine ortak olma ve destek verme şansına sahip olmaktan gurur duyduklarını vurgulayan Kölükfakı, "Şimdi bu başarıların daha da artması, sporcularımızın hikayelerinin daha fazla insanın hayatına dokunması için TMPK ile işbirliğimizi 4 yıl daha uzattık. Toplumdaki fırsat eşitliğine dikkat çekmek, engelli vatandaşlarımızın tüm alanlarda daha da görünür olması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Kölükfakı, söz konusu hedef doğrultusunda, Türkiye'de yapılacak büyük uluslararası organizasyonlara destek vermekten mutluluk duyduklarını aktararak, "Umarım 4 yılın sonunda daha çok hikayeyi insanlarla paylaşıp, daha çok başarıda katkımızın olmasını sağlarız." değerlendirmesini yaptı.

        "YOL ARKADAŞLIĞI GELİŞTİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

        TMPK Başkanı Murat Aksu da Ülker'in TMPK ve sporculara verdiği desteğin Paris Paralimpik Oyunları'nda çok önemli bir fark yarattığını aktardı.

        Ülker ile yol arkadaşlığı geliştirmekten mutluluk duyduklarını belirten Aksu, şunları kaydetti:

        "Ülker'in 4 yıl boyunca vereceği destek sayesinde sporcularımızın başarılarının, toplumdaki farkındalığın daha da artacağına ve en önemlisi engelli vatandaşlarımız için örnek teşkil eden sporcu sayımızın da fazlalaşacağına inanıyorum. Ülker ile Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesinde yaptığımız anlaşma, sporcularımıza moral olmuştu. Oyunlarda 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalya kazandık. Ülker'in desteğinin Los Angeles 2028'de madalya sayımızın artmasına ve daha çok sporcumuzun hayallerine ulaşması için cesaretlenmesine vesile olacağına inanıyorum. Sporun birleştirici ve dönüştürücü gücü, Ülker'in katkısıyla daha belirgin olacak."

