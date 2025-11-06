Ülker, Türkiye Milli Paralimpik Komitesine desteğini sürdürecek

Ülker, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'ne (TMPK) desteğini 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nı da kapsayacak şekilde 4 yıl uzattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ülker, Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesinde TMPK ile başlayan işbirliğini genişletti.

Futbol ve basketbol başta olmak üzere uzun yıllardır spora yatırım yapan, son olarak da TMPK'nin ana sponsorluğunu üstlenen şirket, desteğine Los Angeles'ta düzenlenecek turnuvayı da kapsayacak şekilde devam edecek.

Anlaşma kapsamında şirket, Mersin'de düzenlenecek 2026 Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları'na ve Samsun'daki 2027 Dünya Bedensel Engelliler Oyunları'na (World Games) da destek verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Kölükfakı, Paris'te düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda tüm para milli sporcuların elde ettiği başarılarla ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Paris yolculuklarında sporcuların hikayelerine ortak olma ve destek verme şansına sahip olmaktan gurur duyduklarını vurgulayan Kölükfakı, "Şimdi bu başarıların daha da artması, sporcularımızın hikayelerinin daha fazla insanın hayatına dokunması için TMPK ile işbirliğimizi 4 yıl daha uzattık. Toplumdaki fırsat eşitliğine dikkat çekmek, engelli vatandaşlarımızın tüm alanlarda daha da görünür olması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.