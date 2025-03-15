İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen 3. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Çalışmaları Bilim Ödülleri Töreninde akademisyenler, ödüllerine kavuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende, Alevilik ve Bektaşilik alanında yapılan akademik çalışmalara verilen destek vurgulandı.

Mehmet Nuri Ersoy, konuşmasında şunları söyledi: Bugün burada, Alevilik ve Bektaşilik üzerine değerli akademik çalışmalar yürüten bilim insanlarını ödüllendirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bilimsel çalışmalar, toplumsal hafızamızın ve kültürel mirasımızın korunması ve geleceğe aktarılması adına son derece kıymetlidir.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada sözlerine başlamadan önce; tören sonrasında konser verecek olan Grup Abdal'ın 23 yaşındaki kemancısı Cem Gülgel'in erken yaştaki vefatının derin üzüntüsünü yaşadığını söyleyerek genç sanatçıya Allah'tan rahmet diledi.

Mehmet Nuri Ersoy, Alevilik ve Bektaşiliğin Anadolu'nun kültürel mirasının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek; “Yüzyıllar boyunca Anadolu’nun mayasını yoğuran, insan sevgisini, hoşgörüyü ve bilimi ön planda tutan bu değerler, bugün de toplumumuzun ortak vicdanını şekillendirmeye devam etmektedir. Büyük düşünür ve mutasavvıf Hacı Bektaş Veli’nin ‘İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır’ sözü, bizlere bilginin ve ilimin ışığında ilerlememiz gerektiğini hatırlatmaktadır. Akademisyenlerimizin yaptığı araştırmalar, bizlere köklü tarihimiz hakkında daha fazla bilgi sunarken, aynı zamanda toplumsal barış ve hoşgörünün güçlenmesine de katkıda bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

Alevi Bektaşi toplumuyla devlet arasındaki gönül bağının daha da güçlendiğini görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu anlatan Mehmet Nuri Ersoy, sözlerine şöyle devam etti; “Devletimiz, vatandaşlarımızın gönlündeki yerini sağlamlaştırmış, karşılıklı teveccühü artırmıştır. Aradaki engelleri birer birer kaldırarak, kardeşliğimizi pekiştiren adımlar atmış bulunuyoruz. Bu birlikteliğin, toplumsal barışımıza ve ortak geleceğimize katkı sağlamaya devam edeceğine inanıyorum.”

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"PLANLADIK VE GEREKLİ İŞLEMLERE BAŞLADIK"

“2022'de kurulan Alevi - Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Türkiye genelinde cemevlerimizin ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçlara yönelik çözümler üretmek aynı zamanda sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir” diyen Mehmet Nuri Ersoy, 2024 içerisinde toplam 364 cemevinin bakım, onarım ve tefrişat taleplerinin işleme alındığı bilgisini verdi. Ersoy, ayrıca; "Bu yıl, 500’den fazla cemevinin bakım - onarım ve tefrişat taleplerini planladık ve gerekli işlemlere başladık" dedi.

Deprem bölgesinde 13 yeni cemevi inşa edilmesi için gerekli hazırlıkların tamamlandığını ve ihale aşamasına gelindiğini duyuran Mehmet Nuri Ersoy, bu çalışmaların Alevi-Bektaşi toplumunun taleplerine duyarlılıkla yaklaşıldığını gösterdiğini vurguladı.

"YAYIMLAMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Bakanlık olarak Alevilik ve Bektaşiliğe dair bilimsel çalışmaların artırılması için ciddi adımlar attıklarını dile getiren Mehmet Nuri Ersoy; “Aleviliğin ve Bektaşiliğin yazılı kaynaklarını günümüz diline aktarmak ve toplumuza kazandırmak için de kapsamlı bir çalışma başlatmış bulunuyoruz. Binlerle ifade edebileceğimiz bu eserleri günümüz diline aktarmak için akademisyenlerimiz yoğun bir mesai harcıyorlar. ‘Ay Ali’dir gün Muhammed’ düsturunca kuruluşunu yaptığımız Kün-Ay Alevilik ve Bektaşilik Çalışmaları Dergisi'ni bu yıldan itibaren yayımlamaya başlayacağız” diye konuştu.