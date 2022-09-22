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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ümit Erdim ikinci kez baba oldu

Seda Erdim ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Ses adında bir kızı bulunan Ümit Erdim, ikinci kez baba oldu. Ünlü oyuncu, mutlu haberi "Allah bütün yavrularımıza sağlık sıhhat versin, bahtları açık olsun. Ela Hanım biraz önce aramıza katıldı" sözleriyle duyurdu

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  • Ümit Erdim ile Seda Erdim'in ikinci çocukları Ela dünyaya geldi - Magazin haberleri

    2017'de nikah masasına oturan Ümit Erdim ile Seda Erdim, kızları Ses'i de 2018 yılında kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Mutlu birliktelikleri süren çiftin ikinci çocukları Ela dünyaya geldi.
  • Ümit Erdim ile Seda Erdim'in ikinci çocukları Ela dünyaya geldi - Magazin haberleri

    "ELA HANIM ARAMIZA KATILDI"

    Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran 37 yaşındaki oyuncu, paylaşımında "Allah bütün yavrularımıza sağlık sıhhat versin, bahtları açık olsun. Ela Hanım biraz önce aramıza katıldı" ifadelerine yer verdi.
  • Ümit Erdim ile Seda Erdim'in ikinci çocukları Ela dünyaya geldi - Magazin haberleri

    "DUALARINIZI ESİRGEMEYİN"

    Seda Erdim de doğum öncesi ayna karşısında çektiği fotoğrafını "Ben gidiyorum güzel dualarınızı esirgemeyin" notuyla yayınlamıştı. Paylaşımlarıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören çifte, tebrik mesajları yağdı.
  • Ümit Erdim ile Seda Erdim'in ikinci çocukları Ela dünyaya geldi - Magazin haberleri

    "SES'İN ABLA OLDUĞU BÖLÜME GEÇİŞ YAPIYORUZ"

    Ümit Erdim ile Seda Erdim, kızları Ses ile birlikte doğacak bebeklerinin ultrason fotoğrafını paylaşarak, müjdeli haberi duyurmuştu.

    Erdim, gönderisine, "Evet, hazırsak artık Ses'in abla olduğu bölüme geçiş yapıyoruz. Biz artık 4 kişiyiz!" ifadelerini not düşmüştü.
  • Ümit Erdim ile Seda Erdim'in ikinci çocukları Ela dünyaya geldi - Magazin haberleri

    PİLOT OLDU

    Öte yandan bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Ümit Erdim, geçtiğimiz yıl aldığı eğitimin ardından pilot olmuştu.
  • Ümit Erdim ile Seda Erdim'in ikinci çocukları Ela dünyaya geldi - Magazin haberleri

    "KİLO VERİNCE İŞ BULAMADIM"

    "Hayat Bilgisi", "Gönül" ve "Selena" gibi dizilerde rol alan Erdim, mide küçültme ameliyatı ile 73 kilo vererek, 142'den 69 kiloya düşmüştü. Bambaşka bir görünüme kavuşan Ümit Erdim, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlamıştı. 

    Erdim, uzun süredir ekranlardan uzak kalmasının en büyük sebebinin zayıflaması olduğunu açıklamıştı. 
  • Ümit Erdim ile Seda Erdim'in ikinci çocukları Ela dünyaya geldi - Magazin haberleri

    "ESKİ HALİME DÖNMEYE NİYETİM YOK"

    Ümit Erdim, bir kullanıcının, "Eski haline dön, böyle iş bulamazsın" yorumuna, "Katılıyorum, zaten bulamadım ama bu yüzden de eski halime dönmeye niyetim yok, üzgünüm" şeklinde yanıt vermişti. 
  • Ümit Erdim ile Seda Erdim'in ikinci çocukları Ela dünyaya geldi - Magazin haberleri

    "AZICIK SAKİN OLUN!"

    Sürekli çok zayıfladığı yönündeki eleştirilere maruz kalan oyuncu, bir takipçisinin "Keşke bu kadar zayıflamasaydın. Hastalıklı gibi görünüyorsun" yorumuna ise şu cevabı vermişti:

    Ya hastalıklıysam? Şu anda nasıl bir kalp kırıklığı ve üzüntüye sebep olduğunu hayal edebilir misin? Gerçekten çeşit çeşit yüzlerce hastalıkla mücadele eden bu kadar insan varken bu cümleler böylesine kolay çıkmasın elinizden, ağzınızdan. Azıcık sakin olun!

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