Ümraniyespor: 5 - Adanaspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ümraniyespor, evinde Adanaspor'u 5-2 mağlup etti. Oğuz Yıldırım, Benny (2) ve Georgi Minchev'in (2) golleriyle farklı kazanan Ümraniyespor, puanını 10'a yükseltti. Adanaspor ise 5 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ümraniyespor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 5-2'lik skorla Ümraniyespor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 13'te Oğuz Yıldırım, 18 ve 24'te Benny, 56 (p) ve 79. dakikalarda Georgi Minchev attı. Konuk ekibin gollerini ise 35'te Fatih Kurucuk ve 90. dakikada Amadou Ciss kaydetti.
Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 10'a yükseltirken, Adanaspor ise 5 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbul Temsilcisi, Sakaryaspor'a konuk olacak. Turuncu Beyazlılar, evinde Çorum FK'yı ağırlayacak.