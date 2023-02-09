Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin
ABONE OL

Umut Akyürek deprem anında yaşadıklarını anlattı: 1999 depreminden 10 kat daha şiddetliydi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 şehri etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bini geçti. Umut Akyürek, depremi eşi ve kızıyla birlikte gittiği Adana'da yaşadı

Umut Akyürek deprem anında yaşadıklarını anlattı: 1999 depreminden 10 kat daha şiddetliydi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Türkiye'yi yasa boğan sarsıntılar sonrası vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 12 bini geçti.

Şarkıcı Umut Akyürek de depreme Adana'da eşi ve kızıyla birlikte yakalandı. Akyürek, "Arkadaşlar deprem gecesi Adana'daydık eşim ve kızımla, videoyu çeken de Melek Bal. Yalnız çok önemli bir detay var kimse bahsetmiyor herhalde şoktan. İlk deprem, sabah 4:17 de oldu yaklaşık bir buçuk dakika sürdü. 1999 depremini de yaşamış biri olarak çok rahat söyleyebilirim ki; ondan on kat daha şiddetliydi ve çok uzun sürdü. Şehadet getirip çaresizce ölümü bekledik. Ve işte bahsettiğim detay, bir beş dakika sonra ikinci bir deprem daha oldu 16:30'a doğru aynı şiddette ama daha kısa ondan kimse bahsetmiyor. Çok ama çok korkunçtu panik atak hatası oldum. Allah bir daha bu millete deprem yüzü göstermesin..." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Niran Ünsal'ın acı günü: Hakkını helal et, eşin ve çocuğun bize emanet... - Magazin haberleri
MAGAZİN Acı günü: Hakkını helal et, eşin ve çocuğun bize emanet. ...
Özgürcan Çevik yardımları kolileyip, taşıdı - Magazin haberleri
MAGAZİN Ünlü oyuncu yardımları kolileyip, taşıdı
Kerem Bürsin depremzedelere yardım için dünyaya seslendi - Magazin haberleri
MAGAZİN Depremzedelere yardım için dünyaya seslendi
Youssou Ndour'dan Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'ne taziye ziyareti - Magazin haberleri
MAGAZİN Senegalli sanatçıdan Türkiye'nin Dakar ...
Seren Serengil'den Mustafa Rahman Tohma açıklaması: Anneciğine saracak kefeni zor buldu - Magazin haberleri
MAGAZİN "Anneciğine saracak kefeni zor buldu"
Enkaz altında olan Taha Duymaz ve ailesi hakkında çağrı
MAGAZİN Enkaz altında olan Taha Duymaz ve ailesi hakkında ...
Azerbaycanlı besteci Siyavuş Kerimi'den Türkiye'deki depremzedeler için beste - Magazin haberleri
MAGAZİN Azerbaycanlı besteciden Türkiye'deki depremzedeler ...
Aziz Taştan ve ailesi depremde hayatını kaybetti - Magazin haberleri
MAGAZİN Sanatçı Aziz Taştan ve ailesi depremde hayatını ...
Ferzan Özpetek 200 bin TL bağışladı
MAGAZİN 200 bin TL bağışladı
Birçok sinema salonu kapandı
MAGAZİN Bir çoğu kapandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.