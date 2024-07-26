Umut Evirgen: Çocuğumun yüzünü çekmeyin

"UMUT'A TECRÜBE OLDU"

Alina Boz ise "Uzun zamandır Harbiye'de konsere gelmiyordum. Hava da güzel serinledi biraz. Biz de Moskova tatilinde değil, aileyle tatildeydik. Düğün zamanı anne tarafım gelmişti buraya şimdi biz onları ziyaret edelim dedim. Umut ile birlikte gezdik, köy tatili oldu bizim orası çok doğal bir yerdir. Anneannem bal yapıyor, dayım kendi arsasına çok büyük bir ev yaptı. Göl yaptı içine balıklar saldı. Umut ile beraber hep motorla gezdik, o da çok sevdi. Zaten benim çocukluğum böyle geçti. Umut'a inanılmaz bir tecrübe oldu" ifadelerini kullanarak gülümsedi.