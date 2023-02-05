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Serenay Sarıkaya gitti, Yunan güzeller geri geldi

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan Umut Evirgen, özel şoförüyle Bebek'teki bir mekandan çıkan biri sarışın biri esmer olmak üzere iki kadını aldırdı. Evirgen'in şoförü görüntü alınmaması için elinden geleni yaptı ancak başarılı olamadı

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  • Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya'nın ardından Yunan güzelleriyle - Magazin haberleri

    Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve son olarak Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamıştı. Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Umut Evirgen, özel şoförüyle Bebek'teki bir mekandan biri sarışın diğeri esmer olmak üzere iki kadını aldırırken objektiflere yansıdı.
  • Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya'nın ardından Yunan güzelleriyle - Magazin haberleri

    Umut Evirgen'in özel şoförü, görüntü alınmaması için gazetecileri sokak sokak gezdirdi ancak bu çabasında başarılı olamadı. 
  • Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya'nın ardından Yunan güzelleriyle - Magazin haberleri

    İki güzeli, Umut Evirgen'in Etiler'deki mekanında bırakan otomobil daha sonra gözlerden kayboldu. 
  • Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya'nın ardından Yunan güzelleriyle - Magazin haberleri

    Güzellerin mekanda olan Yunan gecesi için geldiği ve Umut Evirgen'in Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı dönemde de aynı kişilerin mekana gelmeleriyle ilgili birçok kez tartıştığı öğrenildi. 
  • Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya'nın ardından Yunan güzelleriyle - Magazin haberleri

    "DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN BİR TANEM"

    Öte yandan Serenay Sarıkaya, 2021'de işletmeci Umut Evirgen ile birliktelik yaşadığını ilan etmişti.

    Evirgen, geçtiğimiz 2022'nin temmuz ayında da sevgilisinin doğum gününü bu paylaşımla kutlayarak, ilişkilerini sosyal medyaya taşımıştı.

    Sarıkaya ile çekilen fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaşan Umut Evirgen, gönderisine, "Doğum günün kutlu olsun bir tanem..." notunu düşmüştü.
  • Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya'nın ardından Yunan güzelleriyle - Magazin haberleri

    SERENAY'I SİLEMEDİ

    Ancak kısa bir süre sonra Serenay Sarıkaya ile birlikteliğini sonlandıran Umut Evirgen'in oyuncu çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmaması da dikkatlerden kaçmadı.

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