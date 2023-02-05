Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve son olarak Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamıştı. Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Umut Evirgen, özel şoförüyle Bebek'teki bir mekandan biri sarışın diğeri esmer olmak üzere iki kadını aldırırken objektiflere yansıdı.