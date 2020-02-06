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Varlıkları bakımından İtalya'nın en büyük bankası olan UniCredit, Yapı Kredi'deki payını yüzde 31.9'dan yüzde 20'ye düşürüyor.

Dün UniCredit'ten yapılan açıklamaya göre, banka yaklaşık 100.7 milyar adet Yapı Kredi hissesini kurumsal yatırımcılar için satışa çıkararak talep topladı. Banka, Yapı Kredi hissesi başına 2.88 lira talep etti. Bu fiyat bankanın dünkü kapanışına göre satışta yüzde 4 iskonto yapıldığı anlamına geliyor.

HİSSELER YÜKSELEREK AÇILDI

Bankadan yapılan açıklamaya göre 2 milyar 901 milyon liralık satış 13 Şubat'ta son bulacak. Satış açıklamasının ardından bugün piyasa açılışında Yapı kredi hisseleri yüzde 3.3 yükseldi.

Unicredit 2019 sonundaki hisse satışı ile Yapı Kredi Bankası'ndaki payını yüzde 31.9'a düşürmüştü.

Son olarak KAP'a dün yapılan açıklamada Koç Holding ile İtalyan UniCredit ortak yönetimindeki Koç Finansal Hizmetler (KFS) ve Yapı Kredi Bankası (YKB) paylarının alım-satım işleminin tamamlandığı konusunda tarafların mutabakata vardığı açıklanmıştı.