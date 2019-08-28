İtalyan finans devi UniCredit'in Yapı Kredi'de dolaylı olarak sahip olduğu UniCredit hisselerine doğrudan sahip olmak istediği belirtildi. Bloomberg'ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Unicredit, yeniden yapılanma sonucunda Yapı Kredi hisselerinin bir kısmını veya tamamını satmayı planlıyor.

Şu andaki yapıda Yapı Kredi'nin yüzde 82 oranındaki hissesi UniCredit ve Koç Holding'in ortak iştiraki olan Koç Finansal Hizmetler şirketinin elinde bulunuyor. Bloomberg ise UniCredit'in Yapı Kredi'deki yüzde 41 hissesini bu ortaklık aracılığıyla değil doğrudan kontrol etmek istediğini iddia ediyor.

SORMADAN SATABİLECEK

Habere göre söz konusu yeniden yapılanmanın sene sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Yeniden yapılanmanın bitmesinin ardından UniCredit, Koç Holding'e danışmadan elindeki Yapı Kredi hisselerini satma imkanına kavuşacak. Haberde konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiği, Koç ve UniCredit yetkililerinin ise herhangi bir açıklamada bulunmadığı ifade edildi.