Üniversite tercihleri için adaylar kritik viraja geldi. Açıklanan YKS sonuçlarının ardından bugün yayımlanan tercih kılavuzu ile üniversitelerin taban puanları ile başarı sıralamaları, yani bir bölüme geçen sene yerleştirilen öğrencilerin en yüksek ve en düşük başarı sıralamaları belli oldu. Adaylar puanlarından çok ilgilendikleri bölümlerin başarı sıralamalarına bakmalı, kendi başarı sıralamaları ile denk düşüp düşmediğini kontrol etmeli. Bu süreçte adaylara yardımcı olabilmek amacıyla YÖK'te YÖK Atlas tercih robotunu hizmete soktu. 2019 üniversite ve bölümlerin başarı sıralamaları ile taban puanları haberimizde.
ÜNİVERSİTE BAŞARI SIRALAMASI - TABAN PUANLARI
ÖSYM'nin yayımladığı 2019 YKS tercih kılavuzunda Tablo - 3'te ve Tablo - 4'te üniversitelerin ve bölümlerin taban puanları ile başarı sıralamalarına yer verildi. Üniversite kontenjanları ve başarı sırlamalarına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
Puan sorgulama işlemleri ise "YÖK Atlas" hizmetinde yer alıyor. YÖK Atlas üzerinden üniversite tercihleri için birçok detaya ulaşabilirsiniz.
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?
|Yükseköğretim Programının Türü
|İlgili Puan Türleri
|Puan Koşulu
|Ön lisans programlarını tercih edebilmek için
|TYT
|En az 150 puan
|Özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt
yaptırabilmek için (Devlet Konservatuvarlarının /
Konservatuvarların lise devresi mezunlarının
Konservatuvarların lisans devresine yerleştirilmesinde
merkezî sınav puanı aranmaz.)
|TYT
|En az 150 puan*
|Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih
edebilmek için
|İlgili puan türünde
|En az 180 puan
* Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB),Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)),engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla, TYT puanının 100 ve üzerinde olması gerekmektedir.
HUKUK, MİMARLIK, MÜHENDİSLİK, TIP, ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN EN DÜŞÜK BAŞARI SIRASI NEDİR?
|Program Türü
|İlgili Puan Türü
|Başarı Sırası*
|Hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde
|EA
|En düşük 190 bininci (190.000)
|Mühendislik programlarına yerleştirme
işlemlerinde (Orman, Ziraat, Su Ürünleri/Su Bilimleri
Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri
Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin
Gıda Mühendisliği programları dâhil)
|SAY
|En düşük 300 bininci (300.000)
|Mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde
|SAY
|En düşük 250 bininci (250.000)
|Tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde
|SAY
|En düşük 50 bininci (50.000)
|Öğretmenlik programlarına yerleştirme
işlemlerinde (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
programı dâhil)
|İlgili Puan Türünde
|En düşük 300 bininci (300.000)
* Vakıf Yükseköğretim kurumları senato kararı ile söz konusu başarı sırasına ilişkin daha üstte başarı sırası belirleyebilmektedir.
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