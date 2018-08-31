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Üniversite taban tavan puanları 2018 açıklandı mı? Üniversite boş kontenjanları ve ek tercih işlemleri

Milyonlarca öğrenci YKS tercih sonuçlarını öğrendi. Adaylar tercihlerini geçen sene üniversitelerin aldığı öğrencilerin, taban puanlarına ve başarı sıralamalarına göre yaptı. Bu sene ise üniversitelerin taban ve tavan puanları yerleşen öğrencilerin puanlarına göre değişmiş oldu. Peki, üniversitelerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? 2018 yılı üniversitelerin başarı sıralamaları değişti mi? Üniversitler Ek tercihler için boş kontenjanlarını açıkladı mı? İşte detaylar...

31.08.2018 - 14:09 | Güncelleme:

Üniversite tercihleri her sene olduğu gibi üniversitelerin geçen sene aldıkları öğrencilerin başarı sıralamalarına ve taban puanlarına göre yapıldı. 2017 yılının üniversite taban ve tavan puanları açıklanmıştı. Tercih sonuçları açıklandıktan sonra tüm üniversitelerin de puanları değişmiş oldu. Üniversiteler 2018 yılı taban puanlarını açıkladı mı? Ek tercihler için boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

2018 ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2018 YKS tercih sonuçları gece geç saatlerde açıklandı. Ancak henüz yerleştirilen öğrencilere göre değişen taban ve tavan puanlarını açıklamadı. 2017 taban ve tavan puanlarına ise aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

2017-ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI

2017-ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI/2

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

YKS ek yerleştime işlemleri için tarih henüz belli değil. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2018-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak Ek Yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.

Ek yerleştirme tercih ücreti 15,00 TL olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.

Tercihler; 7 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri arasında yapılmıştı, tercih sonuçları ise gece yarısı erişime açıldı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır. Ancak merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamazlar. ÖSYM tarafından henüz boş kontenjan açıklaması gelmedi.

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