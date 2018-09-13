ÖSYM'nin YKS ek tercih ve yerleştirme için yayımladığı kılavuz ile birlikte, üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları da erişime açılmış oldu. Adaylar, başarı sıralamalarına ve taban puanlarına göre boş kontenjanlardaki programları tercih edecek. ÖSYM kılavuzda tercih ve yerleştirmelerin nasıl yapılacağını detaylı bir şekilde anlatıyor. 2018 ek tercih kılavuzuyla birlikte, üniversitelerin taban puanları ile boş kontenjanları haberimizde.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI (2018 YKS EK TERCİH)

ÖSYM, ön lisans ve lisans programları için ayrı ayrı boş kontenjan ve taban puanlarının yer aldığı kılavuzu yayımladı. Ön lisans programlarına ait bilgileri Tablo-3'te yer alırken, lisans programlarına ait bilgiler, tablo-4'te yer alıyor. İşte o tablolar...

ÖN LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYIN

LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN YAPILMASI

Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A, 6B.1 ve 6C’de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir. Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

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