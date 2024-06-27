Ünlü isimler aynı plajda
Bodrum'da yeni açılan bir plajın davetine katılan Yılmaz Erdoğan, Berrak Tüzünataç, Nilperi Şahinkaya ve İbrahim Kutluay, denizin ve güneşin tadını çıkardı
Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Yılmaz Erdoğan, Berrak Tüzünataç, Nilperi Şahinkaya ve İbrahim Kutluay, Bodrum Göltürkbükü’nde yeni açılan bir plajında davetine katıldı.
Ünlü isimler, deniz ve güneşin tadını çıkardı.
Oyuncu Berrak Tüzünataç, günü arkadaşlarıyla birlikte güneşlenip denize girerek geçirdi.
Nilperi Şahinkaya da denizin tadını çıkaran isimler arasındaydı.
Şahinkaya, deniz sonrası gün boyunca güneşlendi.
Emekli basketbolcu İbrahim Kutluay da plajdaydı.
İbrahim Kutluay ise kadın arkadaşlarına meyve ikram ederken objektiflere yansıdı.
Günün sürpriz konuğu ise Yılmaz Erdoğan oldu.
Denizin keyfini çıkaran Erdoğan’a oyuncu Cemre Ebüzziya eşlik etti.