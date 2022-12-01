Ünlü isimler 'Tek Ses' oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Ünlü isimler 'Tek Ses' oldu! - Magazin haberleri
ABONE OL

Ünlü isimler 'Tek Ses' oldu

Türkiye'de HIV’le ilgili farkındalık yaratmak için hekimler, dernekler, sivil toplum kuruluşları, gazeteciler ve ünlüler, 'Tek Ses' projesinde buluştu. 293 sayıda kişinin okuduğu mesajlar yapay zekâ yardımıyla tek bir sese dönüştürüldü

Ünlü isimler 'Tek Ses' oldu! - Magazin haberleri
Ünlü isimler 'Tek Ses' oldu
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Özge Borak, Aylin Kontente, Sibel Taşçıoğlu, Pelin Batu, Ayşegül Dinçkök, Sedef İybar, Şehsuvar Aktaş, Atilla Şendil, Melis Babadağ, Bülent Seyran, Yekta Kopan ve Ogün Kaptanoğlu gibi ünlü isimlerin sesleriyle destek verdiği 'Tek Ses' videosu, 1 Aralık Dünya AIDS günü kapsamında sosyal medyada bir paylaşım zinciri yaratarak, büyük bir farkındalık kampanyasına dönüştü.

"BİRLİKTE HIV'DEN GÜÇLÜYÜZ"

Ünlü isimler, “Birlikte HIV’den güçlüyüz” çatısı altında hayata geçirilen projeyle toplumun tüm kesimlerini tek ses olmaya çağırdı.

1 Aralık Dünya AIDS günü kapsamında tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen proje lansmanında ilk kez gösterilen 'Tek Ses' videosu, eşzamanlı olarak, "Birlikte HIV’den güçlüyüz" sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLARIN ALTI ÇİZİLDİ

Prof. Dr. Serhat Ünal, Prof. Dr. Volkan Korten, Prof. Dr. Fehmi Tabak ve Prof. Dr. Özlem Altuntaş Aydın, Pozitif-İz Derneği Kurucu Üyesi Çiğdem Şimşek ve Pozitif Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Canberk Noyan Harmancı’nın katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda HIV alanında doğru bilinen yanlışlar ve HIV’le ilgili kamuoyu farkındalığını artırmaya yönelik adımlar konuşuldu.

Toplantıda etkin korunma yöntemleriyle bulaşın önlenebileceği ve HIV ile yaşayanların düzenli tedaviyle yaşamlarını sağlıklı bireyler olarak sürdürebileceği bilgisinin toplum genelinde yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yapıldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Haluk Levent konserde üşüyünce kahvehaneye girdi! Hem şarkı söyledi hem kağıt oynadı - Magazin haberleri
MAGAZİN Hem şarkı söyledi hem kağıt oynadı
Erdal Beşikçioğlu: Eşim iyi ki tiyatrocu - Magazin haberleri
MAGAZİN "Eşim iyi ki tiyatrocu"
Teletabiler'in Güneş Kızı büyüdü! Son halini görenler 'Gülüşü hiç değişmemiş' yorumunda bulundu!
MAGAZİN Teletabiler'in Güneş Kızı büyüdü!
Contemporary Istanbul, Miami Sanat Haftası’nda İstanbul’un çağdaş sanat çeşitliliğini ve gelişmelerini sundu
MAGAZİN The Bass Çağdaş Sanat Müzesi’nde davet
Demet Evgar: Mavi'yi emzirdim, uyuttum, geldim - Magazin haberleri
MAGAZİN "Emzirdim, uyuttum, geldim"
Hazar Ergüçlü: Bu sene çok yoğun geçti - Magazin haberleri
MAGAZİN "Bu sene çok yoğun geçti"
Seda Bakan: İnşallah çoraplarım yırtık değildir, yoksa manşet olurum - Magazin haberleri
MAGAZİN "İnşallah çoraplarım yırtık değildir"
Şeyma Subaşı evlilik tarihini açıkladı - Magazin haberleri
MAGAZİN Evlilik tarihini açıkladı
Aleyna Tilki: İlişkim yok, aşka inanmıyorum - Magazin haberleri
MAGAZİN "İlişkim yok, aşka inanmıyorum"
Algı Eke: Sosyal medyanın gücüyle çözülecek - Magazin haberleri
MAGAZİN "Binlercesi kurtulacak"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.