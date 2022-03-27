Ünlü isimlerden 'Tiyatro Günü' mesajları

HALDUN DORMEN

Pandemi nedeniyle bir an perdeler kapandı. Herkes 'Eyvah tiyatrolar bitti!' gibi laflar etti. Tiyatrolar bitmez! Pandemi gelse de gelmese de savaşlar olsa da olmasa da tiyatro hep ama hep devam eder. 3 bin yıldır devam ediyor yine de devam edecek. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nüz kutlu olsun.