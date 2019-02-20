Pınar Aydın, Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği liseler arası müzik yarışmasında kız solist dalında Türkiye birinciliği ve ikinciliği olan, ayrıca amatör gruplarda solistlik yapmıştır. Peki, ünlü oyuncu Pınar Aydın kimdir? Pınar Aydın kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

PINAR AYDIN KİMDİR?

Pınar Aydın 16 Temmuz 1981'de Bursa'da dünyaya geldi. Türk oyuncu, şarkıcı, söz yazarı.

Aydın, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği liseler arası müzik yarışmasında kız solist dalında Türkiye birinciliği ve ikinciliği olan Pınar, ayrıca amatör gruplarda solistlik yapmış. 5 kız kardeşten biri olan Pınar, mimar bir baba ve memur emeklisi bir annenin çocuğu. Aydın, gitar çalmakta ve resim yapmaktadır.

2004 yılında atv ve Kanal 1'de yayınlanmış olan müzik yarışma programı Akademi Türkiye'de üçüncü olmuştur.2011 yılında "Dur dedim" adlı albüme imza atmıştır.

Bursa’da dünyaya gelen genç oyuncu, çocukluğundan bu yana müzikle ilgileniyor. Lise katıldığı şarkı yarışmasında Türkiye birincisi seçildi. Lise eğitiminden sonra Kültür Üniversitesi’nde Hukuk Eğitimi almaya başladı. Kamera karşısına ise ilk kez Savcının Karısı isimli dizi ile geçti. Daha sonra ise pek çok dizi ve filmde yer aldı.

2005’te Arka Sokaklar isimli dizide Pınar karakterini canlandırdı. Dizi, emniyet içerisinde yer alan özel bir ekibin yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Zafer Ergin, Şevket Çoru, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş yer aldı. 2010’da Akasya Durağı isimli dizide İpek karakterini canlandırdı. Dizi, küçük bir taksi durağında çalışan şoförlerin yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerini ise Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Berk Oktay ve Melek Baykal yer aldı.

2013’te ise Bizim Okul isimli dizide Elif karakterini canlandırdı. Dizi, küçük bir lisede yer alan öğrenci ve öğretmenlerin yaşadıklarını komik bir şekilde anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Pınar Aydın,Bican Günalan yer aldı. 2014’te ise O Hayat Benim isimli dizide Tülay karakterini canlandırdı. Dizi, yıllarca anne ve babasını tanıyamadan büyüyen ve bunun farkında olmayan Bahar isimli bir kadının yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Ceren Moray, Ezgi Asaroğlu, Sinan Bayraktar, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Keremcem yer aldı.

Filmografi

Savcının Karısı - (2005)

Arka Sokaklar - Pınar (2006-2008)

Kapalıçarşı - 2009 (Konuk Oyuncu)

Kız Kaçıran - (2009)

Akasya Durağı - İpek (2010-2012)

Bizim Okul - (2013)