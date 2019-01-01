KIBRIS’TA AJDA PEKKAN İZDİHAMI
Süperstar Ajda Pekkan, 2019 yılına bir otelde sevenleriyle birlikte girdi. Pekkan, sevenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Sahnede iki farklı özel tasarım kıyafet giyen Pekkan, 3000 kişiye konser verdi. Süperstar Ajda Pekkan, 3 saat boyunca sahnede kaldı ve şarkılarını sevenleriyle söyledi. Sahnede Pekkan’a özel orkestrası ve dansçıları eşlik etti. Süperstar, yeni yılda albüm müjdesini de sevenleriyle paylaştı.
2019’UN İLK ŞARKISI SERKAN KAYA’DAN
Arabesk müziğin usta sanatçısı Serkan Kaya, yeni yıla Kıbrıs'ta bir otelde aldığı sahnesinde girdi. 2018 yılında yoğun bir çalışma temposu geçiren sanatçı, 2019’a Girdiğimiz ilk dakikalarda sözü ve müziği Soner Sarıkabadayı’ya ait olan ‘Tarifi zor’ şarkısını seslendirdi. Şarkı 2019 a girdiğimiz ilk dakikada aynı anda tüm dijital platformlarda da yayına girerek 2019’un ilk şarkısı ve klibi ünvanını almış oldu. Serkan Kaya, yeni yıla yeni bir şarkı, yeni bir heyecanla girmek istediğini belirtirken, şarkıyı yılbaşı hediyesi olarak sevenlerine ithaf etti.
Serkan Kaya, yeni yıl için, "Öncelikle tüm dünyaya sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. 2019 yılında herkesin yüreğinden geçen güzel dileklerinin kabul olmasını, savaşların, ölümlerin yaşanmadığı, barışın, birlik ve beraberliğin, dostluğun olduğu bir yıl olmasını temenni eder, herkese mutlu bir 2019 yılı dilerim" dedi.
GÜLŞEN KIRMIZISI
Popçu Gülşen, yeni yıla Kıbrıs'ta sahne alarak girdi. Konsere son şarkısı 'Bir İhtimal Biliyorum' şarkısıyla giriş yapan Gülşen, hayranlarını adeta coşturdu. Kırmızı elbisesiyle dikkat çeken şarkıcı, sahne sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 2018 yılının kendisi için çok güzel geçtiğini söyleyen sanatçı "Azur doğduğundan beri yıllarım başka bir önemi oldu. Çok fazla üretmeden, geri dönüşleriyle mutlu olduğum bir sene oldu. Ozan gibi çok büyük güç ve sound olarak harika bir durum var yanına, bunun için çok şanlısyım" dedi.
Muhabirlerin yakın arkadaşı Tarkan'ın sosyal medyadaki dikkat çeken paylaşımlarını ve son olarak kızı Liya için ev çalışanlarına telefon yasakladığı yönündeki haberleri sormalarını değerlendiren Gülşen, "Tarkan ne yapsa olay oluyor. O çok tatlı biri, her şey yakışıyor. Yasak konusuna gelince tabii ki yasaklayacak. İnsanlar çocuk konusuna gelince çok titiz oluyor, kendimden biliyorum" şeklinde yorum yaptı.
YENİ YILI COŞKUYLA KARŞILADI
Kıbrıs’ın vazgeçilmez isimi Serdar Ortaç, yeni yılı sevenleri ile birlikte kutladı. Amerika’da yaşayan eşi Cloe’den ayrı yeni yıla giren Serdar Ortaç, sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. 2018 yılını değerlendiren şarkıc, "İlk yarısı iyiydi ama ikinci yarısı benim için kötüydü. Tatsız olaylar yaşadık. Eşim kaza geçirdi, kardeşim şu an hastahanede tedavi görüyor. Umarım 2019 yılı sağlıklı, herkesin mutlu olduğu, dünyada fakirliğin azaldığı bir yıl olur" dedi.
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde eşi Cloe için, "Oturup konuşacağız, ben ayrılmak istemiyorum" açıklamasını hatırlatılması üzerine Orta, "Biz her gün konuşuyoruz. Ayrılmıyoruz, boşanmıyoruz. Bu haberler hep çıkıyor. Boşanmamızı isteyenler çıkarıyor bu haberleri ama bizim herhangi bir soru işaretimiz yok" dedi.
Açıklamalarından sonra sahneye çıkan Serdar Ortaç, sahnede geri sayım yaparak kendisini dinlemeye gelen hayranlarını adeta coşturdu.
YENİ YILA YENİ ALBÜMLE GİRDİ
Başarılı şarkıcı Yonca Lodi, yeni yılda Florya Crowne Plaza'da sahne aldı. Sevenleri ile birlikte yeni yıla giren Lodi, söylediği şarkılarla ve enerjisiyle mekanı dolduran hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Performansıyla olduğu kadar güzelliğiyle de geceye damgasını vuran Lodi, "'2019 yılına sizinle birlikte girmek çok güzel bir duygu. Yeni yıl hepimize her şeyden önce sağlık mutluluk ve huzur getirsin.”ifadelerinde bulundu.
YENİ YILA YENİ ALBÜMLE GİRDİ
Yonca Lodi, 31 Aralık'ta piyasaya sürdüğü “Fazla Aşk” albümünü ilk defa sahne aldığı mekanda sevenlerine söyledi. Lodi, daha sonra ‘Kızıl kıyamet’, ‘ Sevişmeler hariç’, ’Gücüme Gittin’ şarkılarıyla da kendisini dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti yaşattı. Yaklaşık iki saat sahne alan güzel şarkıcı Yonca Lodi, hayranlarına unutamayacakları bir yeni yıl yaşattı.
YENİ YILI PEMBE PELUŞUYLA KARŞILADI
Türk müziğinin başarılı yorumcularından Yeşim Salkım, yeni yıla Bodrum'da bir otelde verdiği muhteşem konserle girdi. Şarkılarını Bodrumlu hayranları için seslendiren başarılı sanatçı, "Yeni yılda yepyeni sürprizlerim olacak. Heyecanlıyım. Sizleri şaşırtmak için gün sayıyorum" diyerek 2019 için 10'dan geriye saydı. İki saat süren konserini alkışlar eşliğinde noktalayan Salkım, kolundaki ilginç sahne aksesuarıyla da ilgi odağı oldu.
YENİ YILA COŞKULU BİR 'MERHABA'
Gökhan Tepe, yeni yılı sevenleriyle birlikte Kalamış'ta aldığı sahnesinde karşıladı. 31 Aralık gecesinde Gökhan Tepe, geceye özel hazırlanan repertuvar eşliğinde kendisini izlemeye gelenlerle birlikte yeni yıla coşku dolu bir merhaba dedi. Dillerden düşmeyen şarkıları ve sahne performansı ile adından her daim övgüyle söz ettiren sanatçı, sahnede yeni bir yılı karşılamanın heyecanının yanı sıra dinleyicilerine güzel bir yılbaşı hediyesi de verdi. 1999 yılında yayınlamış olduğu "Can Özüm" şarkısını akustik olarak yeniden yorumlayan Gökhan Tepe, şarkısının saat 00.30'da yeni bir yılla birlikte YouTube kanalında aktif olacağının müjdesini verdi.
SEVENLERİNE YENİ YIL İÇİN İYİ DİLEKLERDE BULUNDU
Ünlü sanatçı Şevval Sam 2019'a Maslak'ta verdiği muhteşem konserle merhaba dedi. Sahneye melekleri kıskandıracak beyaz bir elbiseyle ile çıkan Şevval Sam, zarafeti ve güzelliğiyle sevenlerinden tam not aldı. Güzel sanatçı, seslendirdiği şarkılar ile kendisini dinlemeye gelen hayranlarını müziğe ve eğlenceye doyurdu . Saatler gece yarısını gösterdiğinde yeni yıl için 10'da geri sayan Sam, "En çok ihtiyacımız olan şans, neşe ve barış... 2019 hoşgörü yılı olsun! Sevdikleriniz ve sevenlerinizle birlikte unutulmayacak mutlu hatıralarla dolduracağınız bir yıl diliyorum" diyerek temennilerini dile getirdi.
2019’A BULGARİSTAN’DA GİRDİ
fsane sanatçı Selami Şahin, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde şarkılarını sevenleri ile birlikte seslendirerek 2019 yılına girdi. Yeni yıl coşkusunu yaşatan usta sanatçı, dillerden düşmeyen bestelerini güçlü orkestrası eşliğinde seslendirerek senenin ilk gününe merhaba dedi. Unutulmaz şarkılarıyla dinleyicilerin hem içini ısıtan hem de 2019'un ilk dakikalarında mutlu eden Selami Şahin, sahneden barış, huzur ve sağlık dileklerini dile getirdi. Türkiye ve Bulgaristan arasındaki saat farkı nedeniyle iki kere yılbaşı kutlaması yapan Selami Şahin’i dinlemeye gelenler arasında Oktay Kaynarca, Suzan Kardeş ve Emel Müftüoğlu vardı.
SAHNEDE SUZAN KARDEŞ SÜRPRİZİ
Sevilen sanatçı Suzan Kardeş’in sürpriz olarak sahneye çıkıp şarkı söylediği gecede eğlenceli dakikalar yaşandı. Konser için Bulgaristan’a gelen konuklar, 500 yıllık Osmanlı şaheseri olan Mustafa Paşa Köprüsü üzerinde düzenlenen havai fişek gösterisini büyük bir coşkuyla izlediler.
YENİ YILA SEDA SAYAN'LA GİRDİLER
Ünlü sanatçı Seda Sayan, yılbaşı gecesi hayranlarıyla buluştu. Yılbaşı konseptine özel giydiği Raşit Bağzıbağlı imzalı kırmızı püsküllü elbisesiyle sahneye çıkan Seda Sayan "Unutamazsın" şarkısı ile gecenin açılışını yaptı. Geçmişten günümüze bir çok eser seslendiren Seda Sayan, kendisini dinlemeye gelenlere muhteşem bir gece yaşattı. 56. yaşını geride bırakan Seda Sayan, "Bugün benim doğum günüm. Yirmi sekizinci yaşımı sizinle kutlayacağım. İçinizdeki çocuğu lütfen koruyun. İnsan göründüğü yaştadır" sözleriyle herkesi tebessüm ettirdi. Seda Sayan, doğum günü pastasının mumlarını üflerken, "Hepimiz için dilek tuttum" diyerek alkış aldı.
Yeni yıla saniyeler kala ünlü sanatçı, "Yeni yılda burada bulunan herkes için sağlık, mutluluk, huzur ve en önemlisi aşk diliyorum" dedi. 10'dan geriye doğru sayan Seda Sayan ve misafirler, 2019 coşkusunu hep beraber yaşadı. Sayan, sahnesinin ikinci yarısında püsküllü toz pembe bir kıyafetle sahneye çıktı. İlk şarkısının ardından sahneden inen Seda Sayan, hayranlarının tek tek masalarına giderek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ünlü sanatçı, Orhan Gencebay'ın da bulunduğu masaya giderken Gencebay, Seda Sayan'ı alnından öptü. Daha sonrasında annesi Ayşe Ak Gürsaçar'ın ve ablası Nursel Yıldız'ın da masasına giden Sayan, hatıra fotoğrafı çektirirken annesinin elinden öpüp başına koydu. Yaklaşık üç saat sahnede kalan Seda Sayan, "Tabi Tabi" şarkısıyla yeni yıl programını noktaladı.
KIBRIS, 2019'A LİNET İLE GİRDİ
Sesi ve yorumuyla kalitesini her sahnesinde ortaya koyan güçlü yorumcu Linet, 2019’a sevenleriyle Kıbrıs'ta bir otelde girdi. Kıyafetiyle ve sahnesiyle hayranlarından tam not alan Linet, 20 kişilik dans ekibiyle Kıbrıs’ı oynattı. Geçen yıla ‘İsyan’ şarkısıyla gönderme yapan güçlü yorumcu, 2019’da tüm insanlara coşkulu, sevgi dolu ve enerjik dolu olması temennisinde bulundu ve bol bol şans dedi. Giydiği derin dekolteli kıyafetiyle sahnede müthiş bir yılbaşı gecesine imza attı.
Ünlü oryantal Didem gecenin ilerleyen saatlerinde dans şovuyla Linet’e sahnede eşlik etti.
BÜLET ERSOY TAHTINA KURULDU
Bülent Ersoy, yeni yılın ilk şarkılarını Gaziantepli müzikseverler için seslendirdi. Kendisi için özel hazırlanan tahtı çok beğendiğini dile getiren Diva, "Duydum ki; benim sahnelerim dışında özel bir bölümde muhafaza edilecekmiş. Başkasında görürsem elimden çekeceğiniz var" diyerek herkesi güldürdü. Öte yandan, imajı ve saçlarıyla da ilgi odağı olan Diva, 2019'a sıra dışı bir giriş yaptı.
ADANA'DA GÖKSEL'LE YILBAŞI MUTLULUĞU
2019 yılına sayılı günler Adana'da sevenleriyle yeni yıla giren Göksel, sahne performansı ve enerjisiyle yıla adını yazdıracak bir performans sergiledi. Türk pop müziğinin en etkileyici kadın seslerinden Göksel, unutulmaz bir konser ile 2018 yılını görkemli sahnesiyle kapattı ve Adanalı sevenleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dileklerini birlikte diledi. Yeni yılda yeni albümünü dinleyici ile buluşturacak olan sanatçı, konserlerine de ara vermeden devam edecek.
3 SAATLİK REKOR CANLI PERFORMANS
Türk Pop Müziği’nin en güçlü kadın seslerinden Burcu Güneş, yeni yılı Kapadokya’da sevenleriyle karşıladı. Rezarvasyonları günler öncesinden biten bir mekanda sahneye çıkan Güneş, 20 yıllık kariyerinin en özel şarkılarını kendisini dinlemeye gelenler için söyledi. Burcu Güneş, üç saatlik rekor canlı performansıyla dinleyicilerin kulaklarının pasını sildiği gecede Amor Garibovic imzalı iki elbise giydi. Sahneye dantelli bordo mini etekli elbisesi ile çıkan Güneş, taç ve şahmeran aksesuarları ile göz doldurdu. Konserin ikinci bölümünde ise üstü parlak siyah elbisesiyle beğeni toplayan sanatçı, "Yeni yılın tüm dünyaya merhamet ve sevgi getirmesini diliyorum" dedi.
YENİ YILA İSTANBUL'DA GİRDİ
Yılbaşı gecesi müzikseverlerle buluşan Erol Evgin’e yeni yılı karşılarken, Noel anne şapkası takarak yanına gelen, vokalistleri de eşlik etti. Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Erol Evgin, konseri sırasında bir hayranının Noel baba kostümü giydirdiği bebeğini kucağına vermesi ile şaşkınlık yaşadı.
Evgin, Can Yücel isimli bebekle “En küçük hayranım” diyerek, objektiflere böyle poz verdi.
"2019'DA ŞİDDETE HAYIR!"
Buray 2019’u İzmir’de karşıladı. Ünlü sanatçı, etkileyici şovuyla yılbaşı gecesinin yıldızı oldu. Sahneye ünlü modacı Hatice Gökçe’nin imzasını taşıyan özel tasarım kıyafetiyle çıkan genç sanatçı, seslendirdiği şarkılarla geceyi yavaş yavaş ısıttı. Buray, saatler 00.00’e yaklaşırken hareketli şarkılarla coşkuyu zirveye taşıdı. 2019’u geri sayım yaparak karşılayan ünlü sanatçı, "Şehitler olmasın, ne kadına ne hayvana ne de insana şiddet olmasın. 2018’den çok şeyler öğrendim. Umarım 2019’da negatif hiçbir şey yaşamayız” diyerek yeni yılın herkese mutluluk getirmesini diledi. Müzik dünyasına adım attığı ilk günden bu yana hızlı yükselişini sürdüren Buray, etkileyici performansıyla yılbaşı gecesinin de yıldızı oldu.
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