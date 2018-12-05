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İHA'nın haberine göre, Muğla’nın Marmaris ilçesinde, özel bir organizasyon şirketi tarafından organize edilen “Leenane’nin Güzellik Kraliçesi” adlı tiyatro oyununu sahneleyen ünlü tiyatrocu ve dizi oyuncusu Sumru Yavrucuk zehirlendi.