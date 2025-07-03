Ünlüler, Üzüntü ve tepkilerini dile getirdi
İzmir, Antalya, İstanbul ve Bursa'daki orman yangınlarının ardından ünlü isimler, üzüntülerini ve tepkilerini dile getirdi
Giriş: 03.07.2025 - 21:11 Güncelleme: 03.07.2025 - 21:21
Orman yangınları, Türkiye'nin ciğerini yakıyor, geleceğimizi tehdit ediyor. Ünlü isimler, orman yangınları nedeniyle üzüntülerini ve tepkilerini dile getirdi.
BKM
Yılmaz Erdoğan
Tuğba Özerk
Barış Arduç
Selma Ergenç
Ebru Yaşar
Hadise
Melek Baykal
REKLAM
Burcu Özberk
Devrim Özkan
Kerem Bursin
Nükhet Duru
İbrahim Tatlıses
Salih Bademci
REKLAM
Aybüke Pusat
Burcu Biricik
Melisa Döngel
Burcu Kara
Ebru Gündeş
Şükran Ovalı
REKLAM
Şenay Gürler
Mustafa Ceceli
Nihal Yalçın
Şahan Gökbakar
Emel Sayın
Aslı Enver
REKLAM
Hande Erçel
Uraz Kaygılaroğlu
Beyazıt Öztürk
Ezgi Şenler
Hafsanur Sancaktutan
Aslıhan Güner
REKLAM
Selçuk Yöntem
Sedef Avcı
Bergüzar Korel
Ece Dizdar
İbrahim Büyükak
Tolga Sarıtaş
REKLAM
İpek Yazıcı
Eser Yenenler
Gülben Ergen
Evrim Alasya
Ece Seçkin
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ