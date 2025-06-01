Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Ünlüler, sezonu açtı - Magazin haberleri

        Ünlüler, sezonu açtı

        Havaların ısınmasıyla birlikte ünlüler yaz sezonunu açtı. Salih Bademci - İmer Özgün, Rabia Soytürk, İpek Filiz Yazıcı, Lilya İrem Salman, Sitare Akbaş ve yeni sevgilisi Cengiz Orhonlu, Bodrum Yalıkavak'ta objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 17:57 Güncelleme: 01.06.2025 - 17:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlüler sezonu açtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; ünlü oyuncular, Bodrum Yalıkavak'ta düzenlenen bir etkinlik için buluştu.

        Salih Bademci, eşi İmer Özgün ile birlikte gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

        Salih Bademci ve eşi İmer Özgün
        Salih Bademci ve eşi İmer Özgün

        Sitare Akbaş da kendisi gibi oyuncu olan yeni sevgilisi Cengiz Orhonlu ile birlikte denizde romantik anlar yaşadı.

        Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu
        Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu
        REKLAM

        Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu, denizde birbirlerini adeta öpücüklere boğdu.

        Beyaz bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Rabia Öztürk de gün boyunca güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

        İpek Filiz Yazıcı da arkadaşı Lilya İrem Salman ile denize girdi. Ünlü isimlerin keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.

        İpek Filiz Yazıcı ve Lilya İrem Salman
        İpek Filiz Yazıcı ve Lilya İrem Salman
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Rabia Soytürk
        #Sitare Akbaş
        #cengiz orhonlu
        #Lilya İrem Salman
        #İpek Filiz Yazıcı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rusya'da köprü yolcu trenin üzerine çöktü!
        Rusya'da köprü yolcu trenin üzerine çöktü!
        Ukrayna heyeti yarın İstanbul'da olacak
        Ukrayna heyeti yarın İstanbul'da olacak
        Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
        Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
        Matematik mühendisi kadın, arkadaşını öldürdü!
        Matematik mühendisi kadın, arkadaşını öldürdü!
        Van Spor - Batman Petrolspor maçı CANLI YAYIN
        Van Spor - Batman Petrolspor maçı CANLI YAYIN
        Trump NASA Direktörlüğü adayını geri çekti
        Trump NASA Direktörlüğü adayını geri çekti
        Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı!
        Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı!
        Bayramda ulaşım ücretsiz
        Bayramda ulaşım ücretsiz
        Sabah çiçek gönderdiği karısını öğleden sonra vurdu!
        Sabah çiçek gönderdiği karısını öğleden sonra vurdu!
        Wilfried Zaha, Galatasaray'dan resmen ayrıldı!
        Wilfried Zaha, Galatasaray'dan resmen ayrıldı!
        İş insanını öldürüp bagaja koydular!
        İş insanını öldürüp bagaja koydular!
        Fenerbahçe sezonu kupasız tamamladı
        Fenerbahçe sezonu kupasız tamamladı
        Başarısız kaçma girişimi
        Başarısız kaçma girişimi
        Elon Musk'ın Beyaz Saray günleri bitti
        Elon Musk'ın Beyaz Saray günleri bitti
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        Haziran, şiddetli sağanakla başladı! Çok sayıda il için uyarı!
        Haziran, şiddetli sağanakla başladı! Çok sayıda il için uyarı!
        Görev aşkına 40 saat havada kaldı
        Görev aşkına 40 saat havada kaldı
        Vücudunuzu istediğiniz şekle sokan o uygulamaya dikkat!
        Vücudunuzu istediğiniz şekle sokan o uygulamaya dikkat!
        "Otobüs şoförüydüm oyuncu oldum"
        "Otobüs şoförüydüm oyuncu oldum"