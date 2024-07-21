Ünlülerden Özlem Akınözü'ne veda mesajı
Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenilerek 59 yaşında hayatını kaybetti. Melek Baykal, Gupse Özay ve Şükran Ovalı gibi ünlü isimler de yaşadıkları üzüntüyü sosyal medyada yayımladıkları mesajlarla dile getirdi
Melek Baykal, Özlem Akınözü'nün vefat haberinin ardından yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi; "Sevgili Özlem çok üzgünüm, çok erken veda ettin bu dünyaya. Ailene evlatlarına anneciğin Kuteyla'ya sabırlar diliyorum. Huzur içinde uyu güzel kalpli kadın. Mekânın cennet olsun."
Özlem Akınözü, Gupse Özay'ın hem yönetmenliğini üstlendiği hem de başrolünde olduğu 'Deliha 2' aldı filmin oyuncu kadrosunda yer almıştı.
Gupse Özay, acı haberi alınca Özlem Akınözü ile çektirdiği fotoğrafları yayımlayıp, "Güzel gülüşlü, güzel kalpli Özlem'im seni seviyorum" ifadelerini kullandı.