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Ünlüleri ağlatan oyuncak yağmuru: Bu maç değildi, bir başkaydı...

Beşiktaş Kulübü'nün, 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş ve Hatay merkezli yıkıcı depremlerin ardından depremzede çocuklar için başlattığı, yabancı basında da haber olan 'Bu Oyuncak Sana Arkadaşım' kampanyası sosyal medyanın gündeminde... Beşiktaş - Antalyaspor maçının 4:17'nci dakikasında sahaya atılan oyuncaklar herkesi duygulandırdı. Ünlü isimler de duygularını sosyal medyadan paylaştı

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  • Ünlüleri ağlatan oyuncak yağmuru: Bu maç değildi, bir başkaydı... Hazal Kaya, Bige Önal, Berkay Şahin... - Magazin haberleri

    11 ilimizde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından depremzedelere yardım yağmaya devam ediyor. Bu süreçte Türkiye tek yürek olurken, pazar günü gerçekleşen Beşiktaş- Antalyaspor maçında duygu dolu anlar yaşandı.
  • Ünlüleri ağlatan oyuncak yağmuru: Bu maç değildi, bir başkaydı... Hazal Kaya, Bige Önal, Berkay Şahin... - Magazin haberleri

    Karşılaşmanın 4:17'nci dakikasında oyun durdu ve Beşiktaşlı taraftarlar, sahaya oyuncak yağdırdı. Görevliler, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmesi için oyuncakları çuvallara doldururken, o sırada statta 'Memleketim' adlı şarkı çaldı. Duyguların zirve yaptığı anlarda skorbordda da 11 ilin plaka kodu yayınlandı.
  • Ünlüleri ağlatan oyuncak yağmuru: Bu maç değildi, bir başkaydı... Hazal Kaya, Bige Önal, Berkay Şahin... - Magazin haberleri

    Beşiktaş Kulübü ve taraftarların depremdeze çocuklar için başlattığı 'Bu Oyuncak Sana Arkadaşım' kampanyası sonrası duygusal anlar yaşayan ünlü isimler de düşüncelerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi.
  • Ünlüleri ağlatan oyuncak yağmuru: Bu maç değildi, bir başkaydı... Hazal Kaya, Bige Önal, Berkay Şahin... - Magazin haberleri

    CELİL NALÇAKAN

    Ağlamamak mümkün mü? Beraber yaralandık, birlikte iyileşeceğiz!
  • Ünlüleri ağlatan oyuncak yağmuru: Bu maç değildi, bir başkaydı... Hazal Kaya, Bige Önal, Berkay Şahin... - Magazin haberleri

    ECE ERKEN

    Çocuklar için binlerce oyuncak sahaya yağdı. Ah ya... Çocuklar, çocuklarımız... Onlara bir şey olmasın hiç...
  • Ünlüleri ağlatan oyuncak yağmuru: Bu maç değildi, bir başkaydı... Hazal Kaya, Bige Önal, Berkay Şahin... - Magazin haberleri

    İREM DERİCİ

    Bir Galatasaray fanatiği olarak çok özel bir maça misafirim. Ağlamaktan helak oldum. Beraberken o kadar güzeliz ki!
  • Ünlüleri ağlatan oyuncak yağmuru: Bu maç değildi, bir başkaydı... Hazal Kaya, Bige Önal, Berkay Şahin... - Magazin haberleri

    FEYYAZ ŞERİFOĞLU

    Duygulanmamak elde değil. Biz birlikte güzeliz. Bütün peluş oyuncaklar, depremzede çocuklara gidecek. İyi ki varsınız.
  • Ünlüleri ağlatan oyuncak yağmuru: Bu maç değildi, bir başkaydı... Hazal Kaya, Bige Önal, Berkay Şahin... - Magazin haberleri

    BEGÜM BİRGÖREN

    Ağlamaktan mahvoldum! Canım ülkem, canım halkım...
  • Ünlüleri ağlatan oyuncak yağmuru: Bu maç değildi, bir başkaydı... Hazal Kaya, Bige Önal, Berkay Şahin... - Magazin haberleri

    FAZIL SAY

    Canım memleketim, güzel ülkem... Sevginin tohumlarını atalım. Bu büyük yaraları hep beraber saracağız. İyi olacağız. Eşsiz bir görüntü... Tüm dünya görmeli....
  • Ünlüleri ağlatan oyuncak yağmuru: Bu maç değildi, bir başkaydı... Hazal Kaya, Bige Önal, Berkay Şahin... - Magazin haberleri

    FİLİZ AKIN

    Gerçekten tarihe geçecek görüntüleri gözyaşlarıyla izledik. Çünkü dünyanın en güzel yeri bir çocuğun kalbidir.
  • Ünlüleri ağlatan oyuncak yağmuru: Bu maç değildi, bir başkaydı... Hazal Kaya, Bige Önal, Berkay Şahin... - Magazin haberleri

    AÇELYA AKKOYUN

    Teşekkürler kalbi bizi iyileştirmeye atan herkese. Birlikte yaralandık, birlikte iyileşeceğiz.
  • Ünlüleri ağlatan oyuncak yağmuru: Bu maç değildi, bir başkaydı... Hazal Kaya, Bige Önal, Berkay Şahin... - Magazin haberleri

    MAHSUN KIRMIZIGÜL

    Ağlattınız... Teşekkürler... Kalbinizden öperim sizin...
  • Ünlüleri ağlatan oyuncak yağmuru: Bu maç değildi, bir başkaydı... Hazal Kaya, Bige Önal, Berkay Şahin... - Magazin haberleri

    NİLGÜN BELGÜN

    Şu manzaraya ağlamamak mümkün değil...
  • Ünlüleri ağlatan oyuncak yağmuru: Bu maç değildi, bir başkaydı... Hazal Kaya, Bige Önal, Berkay Şahin... - Magazin haberleri

    HAZAL KAYA

    Canlarım benim. Güzelliğiniz güç oldu, nefes oldu. Var olun be...
  • Ünlüleri ağlatan oyuncak yağmuru: Bu maç değildi, bir başkaydı... Hazal Kaya, Bige Önal, Berkay Şahin... - Magazin haberleri

    BEHZAT UYGUR

    Şahanesiniz. Çocuklar hep gülsün...
  • Ünlüleri ağlatan oyuncak yağmuru: Bu maç değildi, bir başkaydı... Hazal Kaya, Bige Önal, Berkay Şahin... - Magazin haberleri

    BENGÜ

    Bir başkadır benim memleketim...
  • Ünlüleri ağlatan oyuncak yağmuru: Bu maç değildi, bir başkaydı... Hazal Kaya, Bige Önal, Berkay Şahin... - Magazin haberleri

    SEDA ÜREN

    Babamın saha komiserliği yaptığı yıllardan beri çocukluğum maçlarda geçti. Bu maç değildi, bir başkaydı... Beşiktaş taraftarı tek yürek olup, dayanışmasıyla göz pınarlarında hazır yaşlarla stadyumda 11 şehrimiz için oradaydı...
  • Ünlüleri ağlatan oyuncak yağmuru: Bu maç değildi, bir başkaydı... Hazal Kaya, Bige Önal, Berkay Şahin... - Magazin haberleri

    BERK OKTAY

    Gözleri dolan herkes... İyi ki varsınız...
  • Ünlüleri ağlatan oyuncak yağmuru: Bu maç değildi, bir başkaydı... Hazal Kaya, Bige Önal, Berkay Şahin... - Magazin haberleri

    EDİZ HUN

    Gel de bu ülkeyle gurur duyma!
  • Ünlüleri ağlatan oyuncak yağmuru: Bu maç değildi, bir başkaydı... Hazal Kaya, Bige Önal, Berkay Şahin... - Magazin haberleri

    BERKAY ŞAHİN

    Gönülden, sevgiyle alkışlıyorum. İçim sızladı oradaki herkese... Sarılıp, ağlamak istedim. Allah’ım bu acıyı bir daha yaşatmasın.
  • Ünlüleri ağlatan oyuncak yağmuru: Bu maç değildi, bir başkaydı... Hazal Kaya, Bige Önal, Berkay Şahin... - Magazin haberleri

    BİGE ÖNAL

    Benim ülkem böyle bir ülke. Bir başka...
  • Ünlüleri ağlatan oyuncak yağmuru: Bu maç değildi, bir başkaydı... Hazal Kaya, Bige Önal, Berkay Şahin... - Magazin haberleri

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