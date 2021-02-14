Doğa Rutkay-Kerimcan Kamal



Dünyanın her köşesinde (keyifler yerindeyken) gezerken ya da evin içinde dört duvar (keyifsiz, moralsiz olduğumuzda) sadece sessizce kaldığımızda bile öylece; hayat seninle güzel... Seni çok ama çok ama çok ama çok seviyorum.