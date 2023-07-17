Ünlülerin eski fotoğrafları
Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
Ünlü oyncu Fırat Tanış, üniversite yıllarında çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olan oyuncu, 1996'da çekilen ve arkadaşıyla yer aldığı bu fotoğrafını sosyal medya sayfasına taşıdı.
Bazı takipçileri, yıllardır uzun saçlı ve sakallı haliyle bilinen oyuncuyu tanımakta zorlandı.
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