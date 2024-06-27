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        Haberler Magazin Ünlülerin EURO 2024 galibiyeti sonrası A Milli Takım sevinci; "Ne mutlu Türk'üm diyene!" - Magazin haberleri

        Ünlülerin Milli Takım sevinci; "Ne mutlu Türk'üm diyene!"

        A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu'ndaki son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek grubunu, 6 puanla Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamladı. Adını son 16 turuna yazdıran millilere ünlü isimlerden tebrik ve destek mesajları yağdı; "Ne mutlu Türk'üm diyene!"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 08:28 Güncelleme: 27.06.2024 - 09:04
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        1

        FİLİZ AKIN

        Sevinç gözyaşlarıyla izlenen bu maç gururunu bize yaşatan Milli Takım'ımıza çok teşekkür ediyoruz.

        2

        TARKAN

        O kupalar sana helâl, al gel de buralar bayram olsun.

        3

        PINAR DENİZ

        Bu nasıl heyecan? Tebrikler Türkiye.

        4

        HANDE DEMİR

        Hazır mıyız?

        5

        MAHSUN KIRMIZIGÜL

        Çok stresli bir maçtı. Gurur duyduk.

        6

        ŞAHAN GÖKBAKAR

        Ne mutlu Türk'üm diyene.

        7

        DOĞA RUTKAY

        Heyt be yaşasın.

        8

        MUSTAFA CECELİ

        Tebrikler Milli Takım. Sen kupalara layıksın.

        9

        AJDA PEKKAN

        Çok yaşayın çocuklar.

        10

        NEBAHAT ÇEHRE

        Daha güzeli yok.

        11

        METİN ŞENTÜRK

        Tebrikler bizim çocuklar.

        12

        İBRAHİM BÜYÜKAK

        Haydi bizim çocuklar.

        13

        MURAT CEMCİR

        Ne mutlu Türk'üm diyene.

        14

        EDİS GÖRGÜLÜ

        15

        YAĞMUR TANRISEVSİN

        #Milli Takım
        #çekya
        #ünlüler
        #tarkan
        #Hande Demir
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