Ünlülerin Milli Takım sevinci; "Ne mutlu Türk'üm diyene!"
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu'ndaki son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek grubunu, 6 puanla Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamladı. Adını son 16 turuna yazdıran millilere ünlü isimlerden tebrik ve destek mesajları yağdı; "Ne mutlu Türk'üm diyene!"
FİLİZ AKIN
Sevinç gözyaşlarıyla izlenen bu maç gururunu bize yaşatan Milli Takım'ımıza çok teşekkür ediyoruz.
TARKAN
O kupalar sana helâl, al gel de buralar bayram olsun.
PINAR DENİZ
Bu nasıl heyecan? Tebrikler Türkiye.
HANDE DEMİR
Hazır mıyız?
MAHSUN KIRMIZIGÜL
Çok stresli bir maçtı. Gurur duyduk.
ŞAHAN GÖKBAKAR
Ne mutlu Türk'üm diyene.
DOĞA RUTKAY
Heyt be yaşasın.
MUSTAFA CECELİ
Tebrikler Milli Takım. Sen kupalara layıksın.
AJDA PEKKAN
Çok yaşayın çocuklar.
NEBAHAT ÇEHRE
Daha güzeli yok.
METİN ŞENTÜRK
Tebrikler bizim çocuklar.
İBRAHİM BÜYÜKAK
Haydi bizim çocuklar.