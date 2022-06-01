'Üç Kuruş'un final bölümünü birlikte izlediler 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Show TV'de final yapan 'Üç Kuruş'un oyuncuları Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Bora Akkaş, geçtiğimiz akşam Asmalımescit'teki bir mekanda objektiflere yansıdı. Dizinin finalini birlikte izleyen ünlü isimler, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kaygılaroğlu, "Zor ve yoğun bir sezonu geride bıraktık. Bizim için çok zordu. Sürekli sokakta çektiğimiz bir işti. Yorucu ve yıpratıcı oldu ama keyif aldığımız bir iş oldu. İyi bir kamera arkası ekibimiz vardı. Ekiple sırt sırta mücadele verdik. Bunun için çok mutluyuz. Hep birlikte keyifli bir sezon finali yaptık." dedi.

"URAZ VE EKİN İLE OYNAMAK ÇOK KEYİFLİYDİ"

Ekin Koç ise, "Muhteşem bir sezon geçirdik. Her şey çok güzeldi." ifadelerini kullandı. Bora Akkaş da "Ben 12'nci bölümde diziye dahil oldum. Her şey çok güzeldi. Geç katıldığım için erken veda gibi oldu. Bu ikiliyle oynamak çok keyifliydi." dedi.