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Uraz Kaygılaroğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Uraz Kaygılaroğlu'nun hayatı

Televizyonlarda ilk gördüğümüz zamanlardan bu yana yaşadığı büyük değişimle adından çokça söz ettiren Uraz Kaygılaroğlu, eşi Melis İşiten'den boşanma iddialarıyla tekrar gündeme geldi. Çıkan iddiaların ardından vatandaşlar arasında Uraz Kaygılaroğlu ismi merak edilmeye başladı. Peki Uraz Kaygılaroğlu kimdir? Yanıtı haberimizde...

Uraz Kaygılaroğlu kimdir?

Oyunculuğunun yanı sıra sunuculuğuyla da tanınan Uraz Kaygılaroğlu televizyon ekranlarına çıktığı ilk günden bügüne kadar yaşadığı değişim ve verdiği kilolarla konuşuluyordu. Şimdi ise 2014 yılında evlendiği eşi Melis İşiten'den boşanacağı iddiası ortaya çıktı. İnsanlar Uraz Kaygılaroğlu'nun kim olduğunu merak etmeye başladı. İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun hayatı...

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

30 Haziran 1987 doğumlu oyuncu Uraz Kaygılaroğlu aslen Balıkesirli. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur.

2011 yapımı "Pis Yedili" dizisinde oynadığı Can rolüyle dikkatleri üzerine çekmiştir. 

Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırmıştır.

TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.

Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan "Baba Candır " dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda TRT1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Volki rolünü canlandırmıştır.

2014 yılında Melis İşiten ile dünya evine girmiş, evliliklerinden iki sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada dünyaya gelmiştir.

URAZ KAYGILAROĞLU'NUN YER ALDIĞI YAPIMLAR

FİLMLERİ

  • Çakallarla Dans 5 (2018) - Kuzen Voki (Sinan)
  • Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (2017) - Selim
  • Bamsı Beyrek (2017) - Bamsı beyrek
  • Dönerse Senindir (2016) - Kurt
  • Ejder Kapanı
  • Nerde Kalmıştık (kısa film)
  • Mezuniyet (2009)

DİZİLERİ

  • Ege'nin Hamsisi (2018) - Deniz Çınar
  • Masum Değiliz (2018) - Mert
  • Klavye Delikanlı'ları (2017) - Volkan (Kuzen Volki)
  • Görevimiz Tehlike (2015) (2017) (Sunucu)
  • Güldür Güldür (konuk)
  • Baba Candır (2015) - Haluk ve Hamza
  • Yedi Güzel Adam (2014) - Adil Erdem Bayazıt
  • Eski Hikâye (2013) - Ömer
  • Harem (2012) - Feminen Ağa
  • Pis Yedili (2011-2012-2013) - Canburger
  • Canını Sevdiğiminin İstanbul’u (2009)
  • Arka Sokaklar
  • Es Es (2008) - (Fethi)
  • Milyonda Bir (2008) - Berke

SUNUCULUKLARI

  • Sunucu
  • Sıra sende Türkiye*
  • Kuyruk (2016) (sunucu)
  • Ve Kazanan (2015) (Sunucu)
  • Takip (2014) (Sunucu)
  • Tam Zamanı (2013) (Sunucu)
  • Kamuflaj (2012) (Sunucu)
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