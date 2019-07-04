Uraz Kaygılaroğlu kimdir?

Oyunculuğunun yanı sıra sunuculuğuyla da tanınan Uraz Kaygılaroğlu televizyon ekranlarına çıktığı ilk günden bügüne kadar yaşadığı değişim ve verdiği kilolarla konuşuluyordu. Şimdi ise 2014 yılında evlendiği eşi Melis İşiten'den boşanacağı iddiası ortaya çıktı. İnsanlar Uraz Kaygılaroğlu'nun kim olduğunu merak etmeye başladı. İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun hayatı...

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

30 Haziran 1987 doğumlu oyuncu Uraz Kaygılaroğlu aslen Balıkesirli. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur.

2011 yapımı "Pis Yedili" dizisinde oynadığı Can rolüyle dikkatleri üzerine çekmiştir.

Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırmıştır.

TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.

Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan "Baba Candır " dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda TRT1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Volki rolünü canlandırmıştır.

2014 yılında Melis İşiten ile dünya evine girmiş, evliliklerinden iki sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada dünyaya gelmiştir.

URAZ KAYGILAROĞLU'NUN YER ALDIĞI YAPIMLAR

FİLMLERİ

Çakallarla Dans 5 (2018) - Kuzen Voki (Sinan)

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (2017) - Selim

Bamsı Beyrek (2017) - Bamsı beyrek

Dönerse Senindir (2016) - Kurt

Ejder Kapanı

Nerde Kalmıştık (kısa film)

Mezuniyet (2009)

DİZİLERİ

Ege'nin Hamsisi (2018) - Deniz Çınar

Masum Değiliz (2018) - Mert

Klavye Delikanlı'ları (2017) - Volkan (Kuzen Volki)

Görevimiz Tehlike (2015) (2017) (Sunucu)

Güldür Güldür (konuk)

Baba Candır (2015) - Haluk ve Hamza

Yedi Güzel Adam (2014) - Adil Erdem Bayazıt

Eski Hikâye (2013) - Ömer

Harem (2012) - Feminen Ağa

Pis Yedili (2011-2012-2013) - Canburger

Canını Sevdiğiminin İstanbul’u (2009)

Arka Sokaklar

Es Es (2008) - (Fethi)

Milyonda Bir (2008) - Berke

SUNUCULUKLARI