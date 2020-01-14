Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 tarihinde doğmuş Türk dizi oyuncusudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Aslen Balıkesirli.
Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırmıştır.
TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.
Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan "Baba Candır " dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda TRT1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır.Şimdi ise Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Volki rolünü canlandırmaktadır.
Haziran 2014 yılında Melis İşiten'le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada doğdu.
SUNUCULUK
- Sıra sende Türkiye*
- Kuyruk (2016) (sunucu)
- Ve Kazanan (2015) (Sunucu)
- Takip (2014) (Sunucu)
- Tam Zamanı (2013) (Sunucu)
- Kamuflaj (2012) (Sunucu)
FİLMLERİ
- Eltilerin Savaşı (2020) -
- Karakomik Filmler (2019) - Ethem
- Çakallarla Dans 5 (2018) - Kuzen Voki (Sinan)
- Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (2017) - Selim
- Bamsı Beyrek (2017) - Bamsı beyrek
- Dönerse Senindir (2016) - Kurt
- Ejder Kapanı
- Nerde Kalmıştık (kısa film)
- Mezuniyet (2009)
DİZİLERİ
- Sefirin Kızı (2019-) - Gediz
- Aynen Aynen (2019) - Emir
- Ege'nin Hamsisi (2018) - Deniz Çınar
- Masum Değiliz (2018) - Mert
- Klavye Delikanlı'ları (2017) - Volkan (Kuzen Volki)
- Görevimiz Tehlike (2015) (2017) (Sunucu)
- Baba Candır (2015-2017) - Haluk Güney
- Yedi Güzel Adam (2014) - Adil Erdem Bayazıt
- Eski Hikâye (2013) - Ömer
- Harem (2012) - Feminen Ağa
- Pis Yedili (2011-2013) - Canburger
- Canını Sevdiğiminin İstanbul’u (2009)
- Es Es (2008) - Fethi
- Milyonda Bir (2008) - Berke
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