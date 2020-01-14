Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon

Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun kısaca hayatı

Uraz Kaygılaroğlu kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Birçok film ve dizi projelerinde yer alan başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun kısaca hayatını sizler için derledik. İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun kısaca hayatı...

Uraz Kaygılaroğlu

Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 tarihinde doğmuş Türk dizi oyuncusudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Aslen Balıkesirli.

Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırmıştır.

TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.

Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan "Baba Candır " dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda TRT1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır.Şimdi ise Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Volki rolünü canlandırmaktadır.

Haziran 2014 yılında Melis İşiten'le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada doğdu.

SUNUCULUK

  • Sıra sende Türkiye*
  • Kuyruk (2016) (sunucu)
  • Ve Kazanan (2015) (Sunucu)
  • Takip (2014) (Sunucu)
  • Tam Zamanı (2013) (Sunucu)
  • Kamuflaj (2012) (Sunucu)

FİLMLERİ

  • Eltilerin Savaşı (2020) -
  • Karakomik Filmler (2019) - Ethem
  • Çakallarla Dans 5 (2018) - Kuzen Voki (Sinan)
  • Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (2017) - Selim
  • Bamsı Beyrek (2017) - Bamsı beyrek
  • Dönerse Senindir (2016) - Kurt
  • Ejder Kapanı
  • Nerde Kalmıştık (kısa film)
  • Mezuniyet (2009)

DİZİLERİ

  • Sefirin Kızı (2019-) - Gediz
  • Aynen Aynen (2019) - Emir
  • Ege'nin Hamsisi (2018) - Deniz Çınar
  • Masum Değiliz (2018) - Mert
  • Klavye Delikanlı'ları (2017) - Volkan (Kuzen Volki)
  • Görevimiz Tehlike (2015) (2017) (Sunucu)
  • Baba Candır (2015-2017) - Haluk Güney
  • Yedi Güzel Adam (2014) - Adil Erdem Bayazıt
  • Eski Hikâye (2013) - Ömer
  • Harem (2012) - Feminen Ağa
  • Pis Yedili (2011-2013) - Canburger
  • Canını Sevdiğiminin İstanbul’u (2009)
  • Es Es (2008) - Fethi
  • Milyonda Bir (2008) - Berke
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Show TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Ramo'da kim kimdir?
TELEVİZYON'Ramo'da kim kimdir?
"Çukur"un 3. Sezon 17. bölümünden ilk sahne yayınlandı: Vartolu şimdi ne yapacak?
TELEVİZYONVartolu şimdi ne yapacak?
'Ramo' heyecan dolu ilk bölümüyle bu akşam Show TV'de!
TELEVİZYON'Ramo' bu akşam Show TV'de!
Recep Aktuğ kimdir? Recep Aktuğ ölüm sebebi nedir? Recep Aktuğ hayatı hakkında
TELEVİZYONRecep Aktuğ kimdir?
13 Ocak reyting sonuçları! Reyting sonuçlarına göre hangi dizi birinci oldu? Dizi reytingleri
TELEVİZYON13 Ocak reyting sonuçları
İmrahor ne demek? Osmanlı Devleti'nde imrahor adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı?
TELEVİZYONİmrahor ne demek?
Merkeb-i kebir, merkeb -i sakil, merkeb-i tavil ve merkebi hafif hangisinin çeşitlerine verilen addır?
TELEVİZYONMerkeb-i kebir neye verilen addır?
Zalim İstanbul 27. yeni bölüm fragmanı: Şeniz, Nedim'e savaş açıyor! Zalim İstanbul 26. son bölüm özeti
TELEVİZYONŞeniz, Nedim'e savaş açıyor!
Çukur 3. sezon 17. yeni bölüm fragmanı: “Abi ben, babamı...” Çukur 83. son bölüm izle
TELEVİZYON“Abi ben, babamı...”
Yasak Elma 65. yeni bölüm fragmanı: Ender ve Şahika'dan Kaya savaşı! Yasak Elma 64. son bölüm
TELEVİZYONEnder ve Şahika'dan Kaya savaşı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X