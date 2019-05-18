Oyuncu Melis İşiten, 2014 yılında meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk bebekleri Ada, 2016 yılında dünyaya girmişti. İkili, mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.



Uraz Kaygılaroğlu'nun eşi Melis Kaygılaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı bu kez olay oldu. Eşinin kendisini öptüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Beraber büyüdük biz bu yollarda" notuyla paylaşan Melis Kaygılaroğlu, takipçilerini şaşırttı.



Uraz Kaygılaroğlu'nu Edis ve Mesut Özil'e benzeten takipçileri, "Edis sandım bir an", "Mesut Özil gibi çıkmış" ve "Uzaktan görünce Mesut Özil, Amine Gülşe'yi öpüyor sandım" gibi birçok yorum yaptı.