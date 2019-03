3 | 36

"BU YOLCULUĞU AŞKA BOĞDUĞUN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"



Melis Kaygılaroğlu ise sosyal medya hesabından, "5 yıl. Kahkahalarımızın iç içe girdiği bu 5 yıl için teşekkür ederim. Ömrüme ömür, kalbime kalp, ruhuma ruh kattığın için teşekkür ederim ederim. Hiç vazgeçmeden, hep beraber yürüdüğümüz bu yolculuğu aşka boğduğun için teşekkür ederim. Her an kendimi özel hissetmemi sağladığın, her halimle beni sevdiğin, her gün benimle nefes aldığın için teşekkür ederim. Niceleri bizim olsun. Kızım, sen ve ben.. Yolculuğumuz daim olsun" paylaşımını yaptı.