Melis Kaygılaroğlu-Uraz Kaygılaroğlu çifti 5. yıldönümlerini kutladı

Giriş: 13.03.2019 - 10:40 | Güncelleme:  

Oyuncu Melis İşiten, 2014 yılında meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile nikah masasına oturmuştu. Çift, 5. yıldönümlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla kutladı

  • 1Melis Kaygılaroğlu-Uraz Kaygılaroğlu çifti 5. yıldönümlerini kutladı - Magazin haberleri
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    Oyuncu Melis İşiten, 2014 yılında meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk bebekleri Ada, 2016 yılında dünyaya girmişti. Evliliklerinde 5. yılı geride bırakan ikili, yıldönümlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

  • 2Melis Kaygılaroğlu-Uraz Kaygılaroğlu çifti 5. yıldönümlerini kutladı - Magazin haberleri
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    "SENSİZ NASIL OLURDU TAHMİN EDEMİYORUM"

    "Tam 5 yıl olmuş evleneli" diyen Uraz Kaygılaroğlu, "Ne zaman tanıştık, ne zaman evlendik, ne zaman anne baba olduk, nasıl hayat kurduk? Bütün bu soruların cevabında sen varsın. Sensiz nasıl olurdu tahmin edemiyorum. Nice yıllara sevgilim" ifadelerini kullandı.

  • 3Melis Kaygılaroğlu-Uraz Kaygılaroğlu çifti 5. yıldönümlerini kutladı - Magazin haberleri
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    "BU YOLCULUĞU AŞKA BOĞDUĞUN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

    Melis Kaygılaroğlu ise sosyal medya hesabından, "5 yıl. Kahkahalarımızın iç içe girdiği bu 5 yıl için teşekkür ederim. Ömrüme ömür, kalbime kalp, ruhuma ruh kattığın için teşekkür ederim ederim. Hiç vazgeçmeden, hep beraber yürüdüğümüz bu yolculuğu aşka boğduğun için teşekkür ederim. Her an kendimi özel hissetmemi sağladığın, her halimle beni sevdiğin, her gün benimle nefes aldığın için teşekkür ederim. Niceleri bizim olsun. Kızım, sen ve ben.. Yolculuğumuz daim olsun" paylaşımını yaptı.

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  • 22Melis Kaygılaroğlu-Uraz Kaygılaroğlu çifti 5. yıldönümlerini kutladı - Magazin haberleri
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  • 23Melis Kaygılaroğlu-Uraz Kaygılaroğlu çifti 5. yıldönümlerini kutladı - Magazin haberleri
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  • 28Melis Kaygılaroğlu-Uraz Kaygılaroğlu çifti 5. yıldönümlerini kutladı - Magazin haberleri
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  • 29Melis Kaygılaroğlu-Uraz Kaygılaroğlu çifti 5. yıldönümlerini kutladı - Magazin haberleri
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  • 30Melis Kaygılaroğlu-Uraz Kaygılaroğlu çifti 5. yıldönümlerini kutladı - Magazin haberleri
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  • 31Melis Kaygılaroğlu-Uraz Kaygılaroğlu çifti 5. yıldönümlerini kutladı - Magazin haberleri
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  • 33Melis Kaygılaroğlu-Uraz Kaygılaroğlu çifti 5. yıldönümlerini kutladı - Magazin haberleri
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