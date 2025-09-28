Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Ürdün Kralı: Trump’ın Gazze planı mutabakatla karşılandı | Dış Haberler

        Ürdün Kralı: Trump’ın Gazze planı mutabakatla karşılandı

        Ürdün Kralı II. Abdullah, ABD Başkanı Donald Trump'ın Arap ve Müslüman liderlere sunduğu Gazze planının "büyük oranda mutabakatla karşılandığını" söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 21:57 Güncelleme: 28.09.2025 - 21:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Trump'ın Gazze planı mutabakatla karşılandı"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kraliyet Divanı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, başkent Amman’daki Hüseyniye Sarayı’nda eski başbakanlar ve bakanlarla bir araya geldi.

        Bölgedeki gelişmeler ile New York’ta BM Genel Kurulu toplantıları çerçevesinde yaptığı temasların sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda Kral Abdullah, Amerika ziyaretinin başarılı geçtiğini belirtti.

        Ürdün Kralı, Trump tarafından sunulan Gazze planının Arap ve İslam dünyası liderleri tarafından "büyük oranda mutabakatla karşılandığını" kaydetti.

        TRUMP'IN GAZZE PLANI

        Ürdün Kralı ülkesinin daima hazırlıklı olduğunu belirterek şunları söyledi:

        REKLAM

        "Ürdün, her zaman olduğu gibi, egemenliğini ve güvenliğini koruma konusunda tam hazır durumdadır. Ürdün, Trump'ın Gazze'ye ilişkin sunmuş olduğu kapsamlı planın ayrıntıları konusunda kardeş Arap ülkeleri ve diğer ortaklarla birlikte koordineli çalışıyor."

        Bölgedeki gelişmeler ve özellikle Filistin meselesi ve Gazze'deki durumlara ilişkin bakış açılarında dost ülkeler ile Müslüman ve Arap ülkeleri liderleri arasında büyük bir yakınlaşma ve mütabakat olduğunu dile getiren Ürdün Kralı Abdullah, bölgede barışın sağlanması için tek yolun iki devletli çözüm olduğu konusunda uluslararası ortak görüş olduğunu kaydetti.

        Hüseyniye Sarayı’ndaki görüşmede ayrıca, İsrail'in Katar'ın başkenti Katar'a yönelik saldırısı da ele alındı.

        Ürdün Kralı, İsrail'in Doha saldırısının açık bir mesaj taşıdığını ve bunun da "bölgeyi güçle terörize etmek" olduğunu belirterek söz konusu saldırının İsrail'in bölge ülkeleriyle ilişkilerine zarar verdiğinin altını çizdi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Kırşehir'de aile faciası!
        Kırşehir'de aile faciası!
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Marmara'da korkutan araştırma
        Marmara'da korkutan araştırma
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi