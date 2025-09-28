Ürdün Kralı: Trump’ın Gazze planı mutabakatla karşılandı

Kraliyet Divanı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, başkent Amman’daki Hüseyniye Sarayı’nda eski başbakanlar ve bakanlarla bir araya geldi.

Bölgedeki gelişmeler ile New York’ta BM Genel Kurulu toplantıları çerçevesinde yaptığı temasların sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda Kral Abdullah, Amerika ziyaretinin başarılı geçtiğini belirtti.

Ürdün Kralı, Trump tarafından sunulan Gazze planının Arap ve İslam dünyası liderleri tarafından "büyük oranda mutabakatla karşılandığını" kaydetti.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Ürdün Kralı ülkesinin daima hazırlıklı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ürdün, her zaman olduğu gibi, egemenliğini ve güvenliğini koruma konusunda tam hazır durumdadır. Ürdün, Trump'ın Gazze'ye ilişkin sunmuş olduğu kapsamlı planın ayrıntıları konusunda kardeş Arap ülkeleri ve diğer ortaklarla birlikte koordineli çalışıyor."

Bölgedeki gelişmeler ve özellikle Filistin meselesi ve Gazze'deki durumlara ilişkin bakış açılarında dost ülkeler ile Müslüman ve Arap ülkeleri liderleri arasında büyük bir yakınlaşma ve mütabakat olduğunu dile getiren Ürdün Kralı Abdullah, bölgede barışın sağlanması için tek yolun iki devletli çözüm olduğu konusunda uluslararası ortak görüş olduğunu kaydetti.