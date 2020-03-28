Cari açık neden olur? Cari açık nasıl hesaplanır?

HABERTURK.COM

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında üretime ara veren yerli otomotiv sanayisinden, fabrikaların bir süre daha kapalı kalacağı yönünde sinyaller geliyor.

Geçtiğimiz hafta üretimine ara verdiğini açıklayan Mercedes-Benz Türk’ten yapılan son açıklamaya göre, şirket üretime verdiği arayı uzatma kararı aldı.

Yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüsün yayılmaması yönündeki önerileri doğrultusunda, Hoşdere Otobüs Fabrikamızda 5 Nisan 2020 ve Aksaray Kamyon Fabrikamızda 10 Nisan 2020 tarihlerine kadar üretime ara verilmesi kararımızı, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığına yönelik tedbirler ile uluslararası tedarik zincirindeki lojistik aksamalar kapsamında uzatmış bulunuyoruz. Mevcut durumda, Hoşdere Otobüs ve Aksaray Kamyon Fabrikalarımızdaki üretime ara verilme kararı 20.04.2020 tarihine kadar devam edecektir" denildi.

Türkiye otomotiv üretimi yapan firmalardan Ford-Otosan, Oyak-Renault, Türk Traktör, Otokar, Hyundai Assan, Toyota ve Honda da koronavirüsü salgını kapsamında üretimlerine ara vermişti.

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