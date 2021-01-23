Uşakspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Uşakspor, Ergene Velimeşespor maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.
Uşakspor, ikinci yarının ilk maçında karşılaşacağı Ergene Velimeşespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Hasan Erkin Şimşir yönetimindeki antrenman Uşakspor Tesisleri’nde gerçekleşti. Düz koşuyla başlayan idman, pas ve kuvvet çalışmalarıyla son buldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.