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        Uşak'ta tır dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Uşak'ta, park halindeki tır dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:14 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:32
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        Uşak'ta tır dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Uşak'ta, park halindeki tır dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü öldü.

        Sivaslı-Uşak kara yolunda ilerleyen Mehmet Zeybek (49) yönetimindeki plakasız motosiklet, Yapağılar köyü yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde olan yabancı plakalı tırın dorsesine çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Zeybek'in cansız bedeni, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Tırın sürücüsü yabancı uyruklu R.R. (64) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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