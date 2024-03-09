Uşakspor veda turlarında
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon başından beri en alt sıradan kurtulamayıp gençlerle mücadele eden Uşakspor, yarın 24Erzincanspor'la evinde oynayacak.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon başından beri en alt sıradan kurtulamayıp gençlerle mücadele eden Uşakspor, yarın 24Erzincanspor'la evinde oynayacak. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki maç saat 14.00'te başlayacak. Kurtuluş umudu kalmayıp matematiksel olarak da resmen küme düşmenin eşiğine gelen Uşakspor, çıktığı 27 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 24 yenilgiyle 5 puan toplayabildi. Bu maçla matematiksel olarak küme düşme ihtimali bulunan Uşakspor son 10 maçtır puan alamadı.
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