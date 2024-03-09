Uşakspor veda turlarında

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon başından beri en alt sıradan kurtulamayıp gençlerle mücadele eden Uşakspor, yarın 24Erzincanspor'la evinde oynayacak. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki maç saat 14.00'te başlayacak. Kurtuluş umudu kalmayıp matematiksel olarak da resmen küme düşmenin eşiğine gelen Uşakspor, çıktığı 27 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 24 yenilgiyle 5 puan toplayabildi. Bu maçla matematiksel olarak küme düşme ihtimali bulunan Uşakspor son 10 maçtır puan alamadı.