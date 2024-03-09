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        Uşakspor veda turlarında

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon başından beri en alt sıradan kurtulamayıp gençlerle mücadele eden Uşakspor, yarın 24Erzincanspor'la evinde oynayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 10:54 Güncelleme: 09.03.2024 - 10:54
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        Uşakspor veda turlarında
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon başından beri en alt sıradan kurtulamayıp gençlerle mücadele eden Uşakspor, yarın 24Erzincanspor'la evinde oynayacak. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki maç saat 14.00'te başlayacak. Kurtuluş umudu kalmayıp matematiksel olarak da resmen küme düşmenin eşiğine gelen Uşakspor, çıktığı 27 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 24 yenilgiyle 5 puan toplayabildi. Bu maçla matematiksel olarak küme düşme ihtimali bulunan Uşakspor son 10 maçtır puan alamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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