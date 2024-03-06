Özgür Özel: Herkesi 'Türkiye İttifakı'na davet ediyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Geçen seçimleri Cumhur İttifakı kazandı. Onun gücünü yerel seçimlerde dengelemek lazım. Onun için de yerelde güçlü bir ittifak lazım. O ittifakın adı ‘Türkiye İttifakı’dır. Herkesi ‘Türkiye İttifakı’na davet ediyorum." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Uşak il binası önünde İsmet Paşa Caddesi’nde düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Buluşmaya Özel’in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım, CHP Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan, il gençlik kolları, il ve ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı. Özel, partililere seçim otobüsünden seslendi. CHP Afyonkarahisar Belediyesi Başkan adayı Burcu Köksal’dan selam getirdiğini söyleyen Özel, “Burcu Başkan’dan selam getirdim. Afyon’da ‘Belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız’ diye derken orada küçük bir sürçülisan oldu. ‘Aman başkanım sen düzelt’ dedi. Afyon Belediyesi’nin de Uşak Belediyesi’nin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, Uşaklılara, Afyonlulara açıktır" ifadelerini kullandı.

‘HERKES HESABINI ONA GÖRE YAPACAKTIR’

Ciddi bir ekonomik sıkıntı ve krizin olduğunu söyleyen Özel, “31 Mart'a kadar hükümet bekliyor ama sonrası için Mehmet Şimşek'in dilinin altındaki baklayı duydunuz. ‘Sıkı para politikası uygulayıp, kemerleri sıkacağız ve acı reçeteyi içireceğiz’ diyor. 1 Nisan oldu da eğer AK Parti yine Afyonkarahisar Belediyesi’ni aldıysa, oyları AK Parti ve MHP aldıysa, 2 Nisan günü ne emekliyi duyarlar ne işçiyi ne esnafı ne çiftçiyi ne işsizi ne de öğrenciyi duyarlar. Kimseyi duymazlar. 1 Nisan olduysa ertesi gün yapacak bir şey yok. Ama 1 Nisan'dan bir gün önce 31 Mart'ta seçim var, mühür var, yetki var. Eğer bu sefer AK Parti'ye 'Yeter artık' derseniz, bir sarı kart gösterip, kırmızı ışık yakar ve ‘Bıçak kemiğe dayandı’ derseniz, ondan sonra herkes hesabını ona göre yapacaktır. Bugün iktidardaki gücü mutlaka dengelemek, genel iktidarı yerelden dengelemek zorundayız. Bunu yapmadığımız takdirde kimsenin bizim sesimizi duyacağı yok. Ondan sonra uzun süre seçim de yok. Dönüp size bakacak kimse de yok. Ya sizin sesinizi duyacaklar ya da bu seçimlerde artık hiçbir AK Parti’li ve MHP’li bu kadar zamma, enflasyona, hayat pahalılığına dayanamaz." açıklamasında bulundu.

‘ESKİ DOSTTAN, DÜŞMAN OLMAZ’

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçen seçimleri Cumhur İttifakı kazandı. Onun gücünü yerel seçimlerde dengelemek lazım. Onun için de yerelde güçlü bir ittifak lazım. O ittifakın adı ‘Türkiye İttifakı’dır. Herkesi ‘Türkiye İttifakı’na davet ediyorum. Geçmiş seçimlerde birlikte olduğumuz, listelerimizde yer alan, ittifak yaptığımız bütün ortaklarımızın çok kıymetli seçmenlerini hayat pahalılığına ‘Dur’ demek için hep birlikte ‘Türkiye İttifakı’ndayız. Eski dosttan, düşman olmaz. Dün birlikte olduklarımıza bugün kötü söz söylemeyiz. Eski ittifak ortaklarımızı hain ilan etmeyiz. Daha bir gün önce Tayyip Bey, miting meydanlarındaydı. Yeniden Refah Partisi’ne, Erbakan Hoca’nın oğluna, demediğini bırakmadı. Geçtiğimiz günlerde ‘İp cambazı’ demişti. Şimdi de ‘Bana kaybettirmek için türlü türlü numaralar çekiyor’ demiş. Bakın, geçen mayıs ayında Yeniden Refah Partisi’ni ittifakına aldı ondan kıymetlisi yoktu. Ne yapmış? Yeniden Refah Partisi bir belediye başkan adayı çıkarmış. Ondan kötüsü yok. Hakaretler, iftiralar. İşte bir tarafta ‘Eski dosttan düşman olmaz’ diyen Cumhuriyet Halk Partisi, bir tarafta Erbakan Hoca’nın oğluna ‘Hokkabaz’ diyen, hedef gösteren Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı korku ittifakıdır. Tehdit eder, küfreder, şeytanlaştırır. ‘Türkiye İttifakı’ ise iyi sözden şaşmaz."

‘PARAMIZIN DEĞERİ 131 DOLARDAN 6 DOLARA DÜŞMÜŞ’

En büyük sıkıntıyı emeklilerin çektiğini, Türkiye'de insanların yüzde 70'inin en düşük emekli maaşıyla geçinmeye çalıştığını dile getiren Özel, “Cepteki ve piyasadaki en büyük banknot 200 lira. Bu 200 lira 2009 yılında ilk çıktığında 131 dolar alıyordu. O dönem dolar 1 lira 35 kuruşmuş. Şimdi aynı 200 lira 6 dolar alıyor. Paramızın değeri 131 dolardan 6 dolara düşmüş. Sucuğun kilosu geçen sene 395 lira, bu sene 875 lira. En düşük emekli maaşı geçen sene 7 bin 500 liraydı ve geçen sene 19 kilogram sucuk alıyordu. Bu sene 10 bin lira ama 11 kilo sucuk alıyor. Ramazan mübarek gün geliyor. Bu hükümet geçen ramazandan bu ramazana emeklinin iftar, sahur sofrasından, buzdolabından, mutfağından tam 8 kilo sucuğu çalmış. Tayyip Bey'e 'Emekli kart çıkartalım. Emekliye verilmeyen 17 bin lira ile 10 bin liranın farkını her emeklinin maaşına 7'şer bin lira olarak yatıralım. Ayrıca elektrik, su ve doğal gazı emeklilere yüzde 25 ile 40 arasında indirimli verelim’ diyorum. O ‘7'şer bin lirayı bile veremeyiz, 1,4 trilyon para gerekiyor, bizde böyle bir para yok’ diyor. Tayyip Bey, Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesinde 1,4 trilyon yoksa vay bizim halimize. Ben hesabı yaptım, 1,4 trilyon değil tam yarısı lazım. 700 milyar verildiğinde bu iş çözülecek ama ‘Vallahi yok' diyor" diye konuştu.

Özel, konuşmasının ardından CHP Uşak merkez ve ilçe belediye başkan adayları için destek istedi.