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        Önce gelini damada istediler, sonra hep birlikte kitap okudular

        Uşak'ta kız isteme merasiminin ardından aile bireyleri 30 dakika kitap okudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 15:41 Güncelleme: 04.03.2024 - 15:47
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        Önce gelini damada istediler, sonra hep birlikte kitap okudular
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        Uşak'ta kız isteme merasiminin ardından aile bireyleri 30 dakika kitap okudu.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kent genelinde "Kitap Okuyorum Projesi" başlatıldı.

        Proje kapsamında öğrenciler için kitap kulüpleri, okuma yarışmaları düzenlenirken aynı zamanda kitap okuma saatleri belirlendi.

        Dün akşam, Yasin Köse ile ailesi, gelin adayı Hatice Okyay'ın Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evine gitti. Köse ailesi ziyarette, geleneklere uygun şekilde Hatice Okyay'ı Yasin Köse'ye istedi.

        Köse'nin Mehmetçik İlkokulu 2. sınıf öğrencisi yeğeni Miray Arpacı'nın, 20.00 ila 20.30 saatleri arasında kitap okuması gerektiğini söylemesi üzerine aile bireyleri de birlikte kitap okumaya karar verdi.

        Kız isteme merasiminin ardından evdeki roman ve hikaye kitaplarını alan aileler, 30 dakika kitap okudu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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