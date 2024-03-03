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        Uşak'taki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Uşak'ın Eşme ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 21:32 Güncelleme: 03.03.2024 - 21:36
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        Uşak'taki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Uşak'ın Eşme ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Eşme-Kula kara yolunda ilerleyen T.A. yönetimindeki 64 DZ 343 plakalı otomobil, Kıran köyü yakınlarında, karşı yönden gelen M.Ç'nin kullandığı 45 ABP 035 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 45 ABP 035 plakalı otomobildeki sürücünün eşi Fatma Ç'nin (68) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ambulansla Eşme Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücüler, buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Fatma Ç'nin cenazesi ise Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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