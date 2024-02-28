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        Uşak'ta bir evde 368 litre sahte içki ele geçirildi

        Uşak'ta bir eve düzenlenen operasyonda 368 litre sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 10:53 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:53
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        Uşak'ta bir evde 368 litre sahte içki ele geçirildi
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        Uşak'ta bir eve düzenlenen operasyonda 368 litre sahte içki ele geçirildi.

        Fatih Mahallesi'nde bir evde sahte içki üretildiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri adrese operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada, 368 litre sahte içki, 65 litre etil alkol, 50 kaçak alkol aroması ele geçirildi.

        Evde yaşayan T.Ö hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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