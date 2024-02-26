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        Uşak'ta futbol maçında kulüp yöneticisinin saldırdığı hakem Emre Eren Elan, açıklamalarda bulundu:

        Uşak'ta bir amatör futbol maçında verdiği penaltı kararının ardından kulüp yöneticisinin saldırdığı hakem Emre Eren Elan, kararından çok emin olduğunu belirterek, "Spor bir eğlence sonuçta. Bunu farklı yere çekmenin bir anlamı yok." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 20:49 Güncelleme: 26.02.2024 - 20:54
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        Uşak'ta futbol maçında kulüp yöneticisinin saldırdığı hakem Emre Eren Elan, açıklamalarda bulundu:
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        Uşak'ta bir amatör futbol maçında verdiği penaltı kararının ardından kulüp yöneticisinin saldırdığı hakem Emre Eren Elan, kararından çok emin olduğunu belirterek, "Spor bir eğlence sonuçta. Bunu farklı yere çekmenin bir anlamı yok." dedi.

        Uşak 1. Amatör Kümede dün Karaağaç Stadı'nda Yayalarspor ile Turan İdman Yurdu'nun karşılaştığı müsabakayı yöneten hakem Emre Eren Elan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünkü müsabakanın 85. dakikasında Turan İdman Yurdu lehine verdiği penaltı kararından sonra yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşmayı tatil ettiğini söyledi.

        Elan, sahayı terk etmesi için uyardığı Yayalarspor Kulübü'nden M.D'ye kırmızı kart gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Ondan sonra boğazımı sıktı ve bana yumruk attı. Polis ekipleri araya girdi ve can güvenliğim olmadığı gerekçesiyle karşılaşmayı tatil ettim. Daha sonra diğer hakem arkadaşlarımla birlikte sahayı terk ettik. Biz emek verip oraya gelerek maç yönetiyoruz. Spor bir eğlence sonuçta. Bunu farklı yere çekmenin bir anlamı yok. Verdiğim penaltıdan çok eminim. Doğru karar olduğunu düşünüyorum. Böyle tatsız olaylar oldu mu bizim de şevkimizi kırıyor. Kötü bir görüntü veriyor. Amatör futbol da bu yüzden gelişmiyor olabilir."

        Yaşanan olayı kınayan Uşak İl Hakem Kurulu, sorumluların gerekli cezaları alması için sürecin başlatıldığını bildirdi.

        - Saldırı anı güvenlik kamerasında

        Karşılaşmanın ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde darp rapor alan Elan, Yayalarspor yöneticisi ve Yayalar Köyü Muhtarı M.D'den şikayetçi oldu.

        Dünkü müsabakada yaşanan olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, Elan'ın penaltı kararından sonra oyuncuların yanına gittiği, bu sırada sahaya gelen M.D'nin hakeme fiziki müdahalesi görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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