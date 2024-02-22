Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

        Uşak'ta hakkında 33 yıl 9 ay ve 15 yıl hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 13:29 Güncelleme: 22.02.2024 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak'ta hakkında 33 yıl 9 ay ve 15 yıl hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce, hakkında "yağma" suçundan 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. ile "kasten yaralama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.V. yakalandı.

        Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB'den Somali, Bulgaristan ve Avrupa Gökyüzü Kalkanı açıklaması
        MSB'den Somali, Bulgaristan ve Avrupa Gökyüzü Kalkanı açıklaması
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Taksiden sonra TIR kaldırıma çıktı!
        Taksiden sonra TIR kaldırıma çıktı!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Bugün gözler Merkez'de
        Bugün gözler Merkez'de
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Aslansın yaparsın!
        Aslansın yaparsın!
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!

        Benzer Haberler

        Uşak'ta bir kişi apartmanın önünde ölü bulundu
        Uşak'ta bir kişi apartmanın önünde ölü bulundu
        DSİ, Uşak'ta 21 yılda 18 baraj ve 16 göletin yapımını tamamladı
        DSİ, Uşak'ta 21 yılda 18 baraj ve 16 göletin yapımını tamamladı
        Uşak'ta bir tırda yaklaşık 4 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
        Uşak'ta bir tırda yaklaşık 4 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
        Uşak Valiliği İl Özel İdaresi araç filosunu güçlendiriyor
        Uşak Valiliği İl Özel İdaresi araç filosunu güçlendiriyor
        GÜNCELLEME - Uşak'ta gölete düşen otomobildeki genç öldü
        GÜNCELLEME - Uşak'ta gölete düşen otomobildeki genç öldü
        Uşak'ta kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi kurtarıldı
        Uşak'ta kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi kurtarıldı