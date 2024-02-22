Uşak'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

Ekiplerce, hakkında "yağma" suçundan 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. ile "kasten yaralama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.V. yakalandı.

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