Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        GÜNCELLEME - Uşak'ta gölete düşen otomobildeki genç öldü

        Uşak'ta, gölete düşen otomobildeki 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 04:09 Güncelleme: 19.02.2024 - 04:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Uşak'ta gölete düşen otomobildeki genç öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak'ta, gölete düşen otomobildeki 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Yeşil Karaağaç Mahallesi'ndeki Karaağaç Göleti'ne otomobilin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce başlatılan çalışmalarda otomobildeki G.K'nin kendi imkanıyla kurtulduğu belirlendi.

        Otomobille suya gömülen Ramazan Kısa için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        AFAD İzmir Müdürlüğü Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu Kısa'nın cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından çıkartılan cenaze, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Ramazan Kısa ile G.K'nin göletin kıyısına park ettikleri otomobilde bulundukları esnada aracın henüz belirlenemeyen nedenle hareket ederek suya düştüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        NBA All-Star'da rekorlar gecesi!
        NBA All-Star'da rekorlar gecesi!
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Düğün bayramdan sonra
        Düğün bayramdan sonra
        Santos kararını verdi!
        Santos kararını verdi!
        Haluk Levent'ten çağrı
        Haluk Levent'ten çağrı
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        "Gövde gösterisi yaptı"
        "Gövde gösterisi yaptı"
        Kızının önünde katledildi! Ödül gibi ceza!
        Kızının önünde katledildi! Ödül gibi ceza!
        5 mürettebat aranıyor! Marmara'da son durum!
        5 mürettebat aranıyor! Marmara'da son durum!
        İkinci elde fiyat artışı beklentisi!
        İkinci elde fiyat artışı beklentisi!
        2. kez baba olacaktı! Kavgayı ayırmak istedi!
        2. kez baba olacaktı! Kavgayı ayırmak istedi!
        BAFTA ödül töreninde renkli kırmızı halı
        BAFTA ödül töreninde renkli kırmızı halı
        3 çocuk annesiydi! 33 yaşındaydı! Eski koca vahşeti!
        3 çocuk annesiydi! 33 yaşındaydı! Eski koca vahşeti!
        Kanala devrilen sürücü kurtulamadı!
        Kanala devrilen sürücü kurtulamadı!
        "Rusya, Navalny'nin cenazesini teslim etmiyor"
        "Rusya, Navalny'nin cenazesini teslim etmiyor"
        Trump mı Biden mı?
        Trump mı Biden mı?

        Benzer Haberler

        Uşak'ta kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi kurtarıldı
        Uşak'ta kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi kurtarıldı
        Uşakspor - Karaman FK: 0-2
        Uşakspor - Karaman FK: 0-2
        Uşakspor evinde oynayacak
        Uşakspor evinde oynayacak
        AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Altan Tufan oldu
        AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Altan Tufan oldu
        Battaniye üretim merkezi Uşak ihracat hedeflerine odaklandı
        Battaniye üretim merkezi Uşak ihracat hedeflerine odaklandı
        Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 14 kişi yakalandı
        Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 14 kişi yakalandı