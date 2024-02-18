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        Uşak'ta kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi kurtarıldı

        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 22:05 Güncelleme: 18.02.2024 - 22:12
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        Uşak'ta kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi kurtarıldı
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        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi ekiplerce kurtarıldı.

        Çetin Çağlar, sürüsündeki 8 keçinin Ketenlik köyü yakınlarında kayalıklarda mahsur kalması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        Bunun üzerine bölgeye, Uşak Belediyesi İtfaiyesi, Uşak Sivil Arama Kurtarma Derneği, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Halat yardımıyla kayalıklara inen ekipler, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan keçileri kurtararak sahibine teslim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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