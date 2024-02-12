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        Uşakspor 2 maçta 15 gol yedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 11:18 Güncelleme: 12.02.2024 - 11:18
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        Uşakspor 2 maçta 15 gol yedi
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'tan 3'üncü Lig'e düşmeye yaklaşan Uşakspor son 2 haftada kalesinde tam 15 gol gördü. Bu sezon oynadığı 23 maçın 20'sini kaybederek yalnız 5 puanla dibe demir atan Uşakspor, geçen hafta evinde Belediye Derincespor'dan 6'sı ilk yarıda olmak üzere 7 gol yedi. Dün Amed Sportif deplasmanına çıkan kırmızı-siyahlı ekip sahadan bu kez de 8-0 mağlup ayrıldı. Kadrosu devre arasında dağılıp gençlerle mücadele eden Uşakspor, bu sezon daha önce Düzcespor'a da 6-0 mağlup olmuştu. Grupta 23 haftada kalesinde 65 gol görerek yalnız 10 kez ağları sarsan Uşakspor'un kurtuluş umudu bulunmuyor.

        DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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