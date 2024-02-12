Uşakspor 2 maçta 15 gol yedi
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'tan 3'üncü Lig'e düşmeye yaklaşan Uşakspor son 2 haftada kalesinde tam 15 gol gördü. Bu sezon oynadığı 23 maçın 20'sini kaybederek yalnız 5 puanla dibe demir atan Uşakspor, geçen hafta evinde Belediye Derincespor'dan 6'sı ilk yarıda olmak üzere 7 gol yedi. Dün Amed Sportif deplasmanına çıkan kırmızı-siyahlı ekip sahadan bu kez de 8-0 mağlup ayrıldı. Kadrosu devre arasında dağılıp gençlerle mücadele eden Uşakspor, bu sezon daha önce Düzcespor'a da 6-0 mağlup olmuştu. Grupta 23 haftada kalesinde 65 gol görerek yalnız 10 kez ağları sarsan Uşakspor'un kurtuluş umudu bulunmuyor.
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