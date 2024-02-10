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        Uşakspor'un rakibi Amed Sportif

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 10.02.2024 - 11:08
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        Uşakspor'un rakibi Amed Sportif
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 puanla sonuncu sırada yer alıp küme düşme eşiğine gelen Uşakspor yarın 25'inci hafta müsabakasında zirve mücadelesi veren 3'üncü Amed Sportif'e konuk olacak. Diyarbakır Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Sabit Selvi düdük çalacak. Kadrosu dağılan, son maçında evinde Belediye Derincespor'a 7-1 mağlup olan Uşakspor ilk ve son galibiyetini 4'üncü haftada aldı. Bu maçın ardından 18 müsabakaya çıkan Uşak temsilcisi 17 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde edebildi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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