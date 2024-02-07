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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 16:20 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:33
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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada 11 bin 211 yeşil reçeteye tabi hap, 74 A4 kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 17 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

        Hakimliğe sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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