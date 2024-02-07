Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Adreslerde yapılan aramada 11 bin 211 yeşil reçeteye tabi hap, 74 A4 kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 17 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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