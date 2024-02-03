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        Uşak'ta heyelan yaşanan bölgedeki 2 ev tedbir amaçlı tahliye edildi

        Uşak'ta toprak kayması nedeniyle tedbir amaçlı olarak 2 ev ve 1 ahır, boşaltıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 15:55 Güncelleme: 03.02.2024 - 16:08
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        Uşak'ta heyelan yaşanan bölgedeki 2 ev tedbir amaçlı tahliye edildi
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        Uşak'ta toprak kayması nedeniyle tedbir amaçlı olarak 2 ev ve 1 ahır, boşaltıldı.

        Merkeze bağlı Karacahisar köyü yakınlarında toprak kayması meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye, AFAD, DSİ ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Uşak Valisi Turan Ergün ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz de bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

        Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Ergün,112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarın gelmesi üzerine çok sayıda ekibin bölgeye sevk edildiğini söyledi.

        Ergün, sözlerine şöyle devam etti:

        "Allah'a şükür herhangi bir can ve mal kaybı yok. Heyelan olan yerin yakınında tedbir amaçlı, içerisinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bulunduğu prefabrik ahır vardı, o ahırı boşalttık. Bir de yakınındaki 2 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Bu evde yaşayanlar köydeki başka boş evlere yerleştirildi. Bir süre tedbir amaçlı burada yaşayacaklar."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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