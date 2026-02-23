Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Haberleri

        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 17:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslerde ve şüphelilere ait otomobillerde yapılan aramada, 32 bin 407 yeşil reçeteye tabi hap ve 520 gram esrar ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türk iş insanı Özbekistan'da öldürüldü!
        Türk iş insanı Özbekistan'da öldürüldü!
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        23 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        23 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe yolunda!
        Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe yolunda!
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Emirhan Topçu'dan kötü haber!
        Emirhan Topçu'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Uşak Belediyesi dar gelirli vatandaşlar için askıda fatura uygulaması başla...
        Uşak Belediyesi dar gelirli vatandaşlar için askıda fatura uygulaması başla...
        Uşakspor'da Başkan ve Teknik Adam kavgasına rağmen takım kazanmaya devam ed...
        Uşakspor'da Başkan ve Teknik Adam kavgasına rağmen takım kazanmaya devam ed...
        Uşakspor - Söke 1970 SK: 2-0
        Uşakspor - Söke 1970 SK: 2-0
        Boşluğun Hafızası Sergisi sanatseverlerle buluştu
        Boşluğun Hafızası Sergisi sanatseverlerle buluştu
        İşçi servisi şarampole devrildi: 17 yaralı
        İşçi servisi şarampole devrildi: 17 yaralı
        Uşak'ta şarampole devrilen işçi servisindeki 17 kişi yaralandı
        Uşak'ta şarampole devrilen işçi servisindeki 17 kişi yaralandı