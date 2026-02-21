Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Haberleri

        Uşak'ta şarampole devrilen işçi servisindeki 17 kişi yaralandı

        Uşak'ta karşı şeride geçip şarampole devrilen işçi servisindeki 17 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 22:46 Güncelleme: 21.02.2026 - 22:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta şarampole devrilen işçi servisindeki 17 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uşak'ta karşı şeride geçip şarampole devrilen işçi servisindeki 17 kişi yaralandı.

        Uşak-Ulubey kara yolunda ilerleyen R.A. (35) yönetimindeki 64 ACN 605 plakalı minibüs, Elmacık köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile minibüsteki 16 işçi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Minibüsün kent merkezinden Eşme ilçesinde tavuk ürünleri üretimi yapan bir fabrikaya işçi götürdüğü öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray'a Konyaspor çelmesi!
        Galatasaray'a Konyaspor çelmesi!
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        G.Saray'ın golü VAR'dan döndü!
        G.Saray'ın golü VAR'dan döndü!
        "G.Saray kazanmak için bir şey yapmadı"
        "G.Saray kazanmak için bir şey yapmadı"
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi

        Benzer Haberler

        Uşak Belediyesi personeli, hasta iki kardeş için harekete geçti
        Uşak Belediyesi personeli, hasta iki kardeş için harekete geçti
        Uşak'ta yangın çıkan cip küle döndü
        Uşak'ta yangın çıkan cip küle döndü
        Uşak'ta alev alan cip kullanılamaz hale geldi
        Uşak'ta alev alan cip kullanılamaz hale geldi
        Vali Aktaş, Ramazan'ın ilk iftarında şehit yakınları ve gazilerle bir araya...
        Vali Aktaş, Ramazan'ın ilk iftarında şehit yakınları ve gazilerle bir araya...
        Uşak'ın yeni Valisi Serdar Kartal oldu
        Uşak'ın yeni Valisi Serdar Kartal oldu
        Uşak Valisi Aktaş, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
        Uşak Valisi Aktaş, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu